Unbekannte zündeten Bienenhaus an

Zentralschweiz-Push



Am Freitagnachmittag nach 16.30 Uhr brannte in Reussbühl an der Schwimmbadstrasse 5 ein Bienenhaus. Der Brand konnte von der Feuerwehr der Stadt Luzern schnell gelöscht werden. Das Gebäude erlitt Totalschaden. Mehrere Bienenvölker sind verbrannt. Die Branddetektive der Luzerner Polizei gehen von Brandstiftung aus.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen im Umfeld des Brandes gemacht haben. Hinweise bitte direkt an die Polizei unter 041 248 81 17.

(jas)