Unbekannter stösst 19-Jährigen Treppe hinunter

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Samstag beim Mäuderball in Einsiedeln einen 19-Jährigen gestossen, worauf dieser eine Treppe hinunterstürzte. Er wurde am Kopf verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Spital, von wo er mit der Rega in eine Spezialklinik verlegt wurde.

Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte entfernte sich nach dem Zwischenfall gegen 3 Uhr, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Es handelt sich um einen etwa 20-jährigen Mann. Er ist etwa 1,80 Meter gross, von schlanker Statur und hat kurzes, schwarzes Haar. Der mutmassliche Täter trug ein weisses Gewand mit einer Kapuze. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Schwyz unter 041 819 29 29 entgegen.

