Unfallopfer überfiel Frauen und verletzte sich selbst

Am letzten Samstagabend kollidierte in Schwyz ein 38-jähriger Autofahrer in eine Stützmauer an der Grundstrasse. Er musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. In der Nacht auf Sonntag verstarb der Mann in einem ausserkantonalen Spital.

Wie nun die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte, haben die Ermittlungen ergeben, dass der Verstorbene vor dem Verkehrsunfall in Schwyz einen bewaffneten Raubversuch auf zwei junge Frauen verübt hatte. Die Opfer blieben unverletzt.

Kurze Zeit später habe sich der Mann während der Fahrt im Auto eine schwere Verletzung zugefügt. In der Folge sei sein Wagen gegen die Stützmauer geprallt.

«Aus Rücksicht auf die Angehörigen des Verstorbenen werden keine weiteren Auskünfte erteilt», teilte die Kapo Schwyz weiter mit.