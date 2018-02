Vandalen sprayen ein ganzes Dorf voll

Orchestrierte Vandalenaktion in Rothenburg: Vier Nächte lang nahmen sich Vandalen Zeit, um im Dorf etliche Sprayereien anzubringen. Laut einer Mitteilung der Polizei zogen die Sprayer in den Nächten von Freitag auf Samstag, von Montag auf Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag los.

Die Taten wurden in den Gebieten Feldheim und Chärnsmatt verübt. Fassaden, Tore, Container, Sitzsteine oder Fensterscheiben wurden Ziel der Nachtbuben. Dabei sprayten die Vandalen Schriftzüge wie «THC», «ACAB» oder «Reversekings» hin. Doch die Vandalen schrieben nicht nur, sondern zeichneten auch: Gemäss der Luzerner Polizei prangen an Wänden in Rothenburg jetzt auch etliche Abbildungen männlicher Geschlechtsteile.



Polizei sucht Zeugen

Der Sachschaden, den die Vandalen angerichtet haben, geht in die tausenden von Franken. Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Polizei zu melden.

Reto Eberle, der beim FC Rothenburg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und dessen Clubhaus ebenfalls betroffen ist, hat bereits von Klubmitgliedern Bilder von den Verwüstungen bekommen. Er sagt: «Das ist eine Sauerei. Das war keine Affekthandlung, die Verursacher muss man zur Rechenschaft ziehen.» Ein Maler sei bereits angefragt worden, wie man die Schmierereien wieder entfernen könne.

Laut Clubwirt Hermann Schärli wurde die Chärnsmatt kürzlich schon mal von Vandalen heimgesucht: «Im Juli war unsere Gartenwirtschaft betroffen. Stühle und Tische wurden zerstört. Der FC diskutiert nun, ob Überwachungskameras installiert werden sollen.»

(mme)