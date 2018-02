Club reagiert mit tiefen Preisen aufs «Vorglühen»

Partygänger trinken sich gerne auf den Strassen und in öffentlichen Anlagen warm, weil ihnen die Getränke in den Restaurants und Clubs zu teuer sind. Philipp Waldis, Betreiber des Vegas Club in Kriens: «Beim ‹Vorglühen› kommt es nicht nur zu unnötigen Emissionen, die für einen schlechten Ruf des Nachtlebens sorgen, sondern auch zu Umsatzeinbussen der Nachtlokale.»

Der Grund: Ein Longdrink koste in einem Club schnell einmal 16 Franken oder mehr – dies sei für einen Grossteil der Gäste zu viel. Waldis: «Das Vorglühen ist eine Art Rebellion gegen zu teure Getränkepreise, welche nicht mehr mit der gesellschaftlichen Entwicklung und Zahlungsbereitschaft Schritt halten.»

Jetzt versucht der Vegas Club, die konsumierenden Partygänger weg von der Strasse nach drinnen an den Tresen zu locken – um das Littering einzudämmen und den Umsatz zu erhöhen, wie in einer Mitteilung zu lesen ist. Das Mittel dazu ist eine massive Senkung der Getränkepreise. Softgetränke gibts ab kommenden Samstag schon ab 4.50 anstatt wie bisher ab 6 Franken, Bier ab 5 statt ab 6 Franken und einen Longdrink ab 9.50 anstatt ab 14 Fr. Während der Happy-Hour kostet ein Bier gar nur 2.50 anstatt 5 und ein Prosecco 3 statt 6 Franken. Während der Happy-Hour ist auch der Eintritt frei, wenn man sich zuvor online auf der Liste des Clubs registriert.

«Es klingt nach einer verzweifelten Aktion»

Der Zürcher Alex Flach ist Kolumnist beim «Tages-Anzeiger» und Nachtleben-Experte. Er bestätigt, dass für junge Partygänger der Ausgang oft unerschwinglich sei, vor allem in den grossen Städten. Zur Preissenkung im Vegas sagt Flach: «Das klingt eher nach einer verzweifelten Aktion. Das Ziel ist wohl, die Leute mit günstigem Alkohol in den Club zu locken.» Dies sei verheerend, falls im Club keine Prävention betrieben werde, welche Partygänger zu massvollem Umgang mit Alkohol ermahne.

Waldis widerspricht: «Wir schreiben keine roten Zahlen. Wir haben sogar kürzlich den Mietvertrag auf zehn Jahre verlängert.» Es gehe darum, etwas anzubieten, das dem Zeitgeist entspreche und auf Akzeptanz stosse. «Im kontrollierten Rahmen wird weniger konsumiert als draussen», so Waldis. Ausserdem würden Gäste, die zu viel Alkohol intus haben, nichts mehr erhalten. «Für eine sichere An- und Rückfahrt unserer Gäste haben wir einen eigens gemieteten Shuttlebus, der sie vom Bahnhof in Luzern zum Club und zurückfährt.»