Club droht jungem Dieb mit Überwachungs-Video

Der Vegas Dance Club wurde mit dem Swiss Nightlife Award ausgezeichnet: Der Club erhielt die Goldene Eule in der Kategorie Best New Location. Die Trophäe wurde nun in der Nacht auf Sonntag aus dem Club gestohlen.

Bilder der Überwachungskamera zeigen laut Clubbetreiber Philipp Waldis den Diebstahl um 3.03 Uhr. Für den Vegas Club ist diese Aktion sehr enttäuschend, sagt Waldis: «Der Award ist eine schöne und wichtige Auszeichnung für uns.»

«Der Dieb bereut wohl die Aktion»

Per Facebook ruft nun der Vegas Club auf: «Wir bitten den Eulen-Dieb, sich bei uns zu melden, so dass wir dies ohne Veröffentlichung der Bilder des Täters wie auch ohne Anzeige abwickeln können.» Waldis vermutet dahinter keine mutwillige Aktion: «Ich denke eher an einen lustigen Spass.» Der Club gibt dem Langfinger nun ein Paar Tage Zeit, die Eule wieder dem Besitzer zu übergeben. «Es ist gut möglich dass der Dieb betrunken war und die Aktion bereut», so Waldis.

Dass die Auszeichnung sich nicht mehr an ihrem Platz befindet, bemerkte das Club-Personal erst am nächsten Morgen: Die Eule stand etwas erhöht im Eingangsbereich des Clubs. Der Täter unternahm zwei Versuche, diese zu stehlen. «Der erste Versuch, die Eule von der Empore zu holen scheiterte. Beim zweiten Versuch konnte er die Eule schnappen», sagt Waldis. Die Beute versteckte er danach unter der Jacke. Das Sicherheitspersonal bekam vom Diebstahl nichts mit. Waldis vermutet: «Das Personal wurde wohl abgelenkt.»

Im Vegas Club sind gemäss Clubbetreiber 32 hochauflösende Überwachungskameras installiert. Die Bilder wurden vom Club gesichtet und ausgewertet. Beim Täter handelt es sich vermutlich um einen Mann. «Dieser trug ein Cap sowie eine dunkle Jacke und ist zirka 20 Jahre alt. Falls er sich nicht bei uns meldet, werden wir die Bilder veröffentlichen und Anzeige erstatten», sagt Philipp Waldis.



Swiss Nightlife Award

Mit dem Swiss Nightlife Award werden jedes Jahr Personen und Locations des Schweizer Nachtlebens geehrt. Im Januar wurden die goldenen Eulen bereits zum achten Mal verliehen. Dem Vegas Dance Club wurde 2013 als bisher einzigem Club der Zentralschweiz eine Swiss-Nightlife-Award-Eule verliehen.