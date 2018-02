Frau nach Kollision bei Tankstelle schwer verletzt

Am Mittwoch, kurz vor 14.30 Uhr sind auf der Zugerstrasse in Cham zwei Autos miteinander kollidiert. Der Unfall passierte, als eine 55-jährige Automobilistin von einer Tankstelle in die Zugerstrasse einbog. Dabei übersah sie das Auto einer 71-jährigen Frau, die von Cham in Richtung Alpenblick fuhr. Darum prallten die Autos seitlich zusammen.

Die Unfallverursacherin wurde dabei erheblich verletzt, wie die Zuger Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Spital. Beide Autos erlitten Totalschaden in der Höhe von 25'000 Franken.

Für die Bergung der verunfallten Frau und die Sachverhaltsaufnahme musste der Verkehr teilweise über das Trottoir und die Tankstelle umgeleitet werden. Deshalb kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.