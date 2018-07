Verseuchte Zimmer im Schulhaus Höfli Ebikon

In den 60er- und 70er-Jahren war Naphthalin ein Baustoff, der für Böden verwendet wurde. Heute gilt der Stoff als giftig. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) muss ab einem Naphthalin-Wert von über zehn Mikrogramm pro Kubikmeter eingegriffen werden. Ab 30 Mikrogramm pro Kubikmeter wird es gefährlich. Die Menge des Giftes, die im Schulhaus Höfli in Ebikon gemessen wurde, liegt um das 21-Fache über dem zugelassenen Grenzwert der WHO. Dies berichtet der «Blick», dem der Bericht von Ebikon vorliegt.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Trotzdem werden die Schulkinder noch bis im Herbst in den verseuchten Schulzimmern unterrichtet, wie 20 Minuten im Juni berichtete. Dann soll ein Provisorium erstellt und das Höfli geschlossen werden. Keine Freude an der Situation haben beunruhigte Eltern: «Mein Kind hat wegen des Gifts täglich Kopfschmerzen und entzündete Augen. Und das soll noch bis Herbst so weitergehen? Das kann doch nicht sein!», sagt etwa eine Mutter gegenüber dem «Blick».

Sorgen der Eltern werden nicht ernst genommen

Sie und andere Eltern wollen darum ihre Kinder nicht mehr in diese Schule schicken. Zu denken gibt den Eltern auch, dass in Ebikon ein Geheimnis um den Gift-Bericht gemacht werde. Wollen Eltern diesen einsehen, müssten sie einen Antrag stellen und sich zum Schweigen verpflichten. Der Gemeinderat beziehe sich auf den Datenschutz und das Öffentlichkeitsprinzip und spiele die Situation wörtlich hinunter: Der Giftwert liege weit unter dem Arbeitsplatz-Grenzwert in der Schweiz. Allerdings gelte dieser Wert nicht für Kinder.

In der Zwischenzeit seien Lüftungsanlagen als Sofortmassnahme installiert worden. Auch die Sorgen der Eltern werden in Ebikon nicht ernst genommen. «Es sind immer dieselben ein, zwei Eltern, die Ärger wegen nichts machen, halt typische Helikopter-Eltern», sagte der Sprecher der Gemeinde gegenüber dem «Blick».

Ende Juni wurde bekannt, dass die Stadt Luzern den Pavillon beim Schulhaus Grenzhof im Stadtteil Littau wegen erhöhter Naphthalin-Werte ab den Sommerferien definitiv schliessen will. In den letzten Jahren hatte auch die Stadt Bern in mehreren Schulanlagen Probleme mit Naphthalin. Die Schulen wurden teils saniert, teils aber auch abgerissen.

(dag)