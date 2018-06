Vorstand vom Südpol tritt geschlossen zurück

Der Vorstand des Vereins Südpol tritt geschlossen zurück. Die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Geschäftsleitung und Mitarbeitern sei nicht mehr gegeben, teilte er am Freitag mit.

Rücktritt macht den Weg für neue Zusammensetzung frei

Den geschlossenen Rücktritt hatte der Vorstand am letzten Montag beschlossen, erfolgen wird er an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 5. Juli. Er wolle mit dem Rücktritt den Weg freimachen, damit neue Kräfte das Kulturhaus in eine erfolgreiche Zukunft führen könnten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Vorstand des Vereins hatte auf das zehnjährige Jubiläum des Kulturhauses im November 2018 eine Standortbestimmung angekündigt. Eine sorgfältige Analyse wäre nötig gewesen, schreibt der Vorstand. Um deren Erkenntnisse in die künftige Strategie einfliessen zu lassen, hätte auch ausserhalb der bestehenden Strukturen gedacht werden müssen. Diese Bereitschaft sei nicht auf allen Ebenen vorhanden gewesen.

Geschäftsleitung reagiert «konsterniert»

Der Südpol hatte 2017 mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen. Zudem hat der künstlerische Leiter per Ende September 2018 gekündigt. Die Geschäftsleitung reagierte «konsterniert über das Vorgehen des Vorstandes». Man wolle die überraschende Situation nun in einem nächsten Schritt analysieren, teilte sie mit. «Unser Hauptinteresse ist es weiterhin, die Stabilität des Betriebes zu garantieren und das operative Geschäft im Sinne des Leistungsauftrages der Stadt Luzern aufrecht zu erhalten sowie die Arbeitsplätze zu sichern», scheibt die Geschäftsleitung in ihrer Stellungnahme weiter.

Das Kulturhaus liegt im Süden der Stadt Luzern auf Boden der Gemeinde Kriens in einem umgebauten Schlachthaus. Genutzt wird der Bau etwa von der freien Szene, dem Luzerner Theater, dem Sinfonieorchester oder der Musikschule.



(dag/sda)