WM-Bronze für die Pizza Marinara aus Malters

Anfang Oktober nahm das Caffè e Più aus Malters an der Pizza-Weltmeisterschaft in Rom teil. Über 200 Pizza-Spezialisten aus aller Welt trafen sich in der italienischen Hauptstadt. In verschiedenen Kategorien ging es darum, wer die beste Pizza aus dem Ofen zaubert.

Nadja Brunner, Geschäftsführerin des Caffè e Più, und Pizzaiolo Valerio Nesci nahmen zum ersten Mal an der WM teil. «Die Idee, an der Pizza-WM teilzunehmen und sich mit den Besten der Welt zu messen, entstand spontan», sagt Brunner. Das Team aus Malters trat mit der Pizza Marinara an. «Diese Pizza ist die Basis für alle Pizzen. Sie hat nur wenige Zutaten, die den Geschmack ausmachen, und keine Zutaten wie Schinken oder Salami, die den Geschmack überdecken könnten», so Brunner.

Pizza Marinara holt Bronze

Mit ihrem selbst gemachten Teig aus Mutterhefe, einer eigenen Kreation der Tomatensauce, Oregano, Knoblauch und Olivenöl wurde die Pizza in Rom gebacken und landete auf dem dritten Rang. Besonders gelobt wurden die Zutaten. Das Caffè e Più verwendet für seine Pizzen ein spezielles Mehl. Dieses wird von Steinmühlen gemahlen und weist nur einen geringen Anteil an Eiweissen auf. Dank des langen Reifungsprozesses des Teigs wurde eine sehr gesunde und gut verdauliche Pizza entwickelt.

Natürlich freute sich auch der Pizzaiolo des Caffè e Più sehr über die Auszeichnung: «Das ist für uns wie ein Goal», sagte Valerio Nesci. Bevor er reüssieren konnte, war indes viel Vorarbeit nötig. Er habe etwa mehrere Kurse besucht, um die Eigenschaften des Teigs genau zu studieren. «Deshalb sind wir nun in der Lage, diesen besonders geschmackvollen und gesunden Teig herzustellen», sagt er stolz.

Impressionen von der Pizza-WM in Rom:

Bronzemedaille für die Pizza Marinara aus Malters



