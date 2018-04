Wegen Postleitzahl kamen viel zu viele Feuerwehren

Der kuriose Vorfall geschah am Karfreitag, wie die «Surseer Woche» berichtet. Um 11.35 Uhr ging der Brandalarm bei der Feuerwehr Knutwil-Mauensee ein: Im Gebiet Falläsch in Kaltbach, das zur Gemeinde Mauensee gehört, brenne eine Scheune. Da man zum Zeitpunkt der Alarmierung von einem grösseren Ereignis ausging, wurde auch die Feuerwehr Region Sursee alarmiert.

Kurz zuvor ging auch bei der Feuerwehr Wauwil-Egolzwil die Meldung ein. Da diese mit den Feuerwehren Schötz und Ebersecken einen Zusammenarbeitsvertrag hat, wurden auch dort Feuerwehrleute alarmiert. Und: Einen Alarm erhielt auch die Feuerwehr Willisau, da diese über einen Hubretter verfügt, der bei Gebäudebränden aufgeboten wird.

250 Feuerwehrleute alarmiert

Insgesamt wurden also Feuerwehrleute von fünf verschiedenen Feuerwehren aufgeboten: Rund 250 Eingeteilte erhielten das Aufgebot, schreibt das Blatt.

Der Kommandant der Feuerwehr Wauwil-Egolzwil, der in der Nähe wohnt, war als erster vor Ort und stellte fest: Es handelte sich um einen Fehlalarm. Trotz rascher Meldung an die Einsatzleitzentrale waren die Aufgebote an die Feuerwehren aber bereits erfolgt.

Grundsätzlich tiefe Fehlerquote

Grund für die mehrfache Alarmierung ist die Postleitzahl des Bauernhofs. Denn: Im Gebiet Falläsch in Kaltbach (Gemeinde Mauensee), wo sich der Bauernhof befindet, gilt grundsätzlich die Postleitzahl 6212. Im Fall des Hofs ist das aber anders: Dieser hat die Postleitzahl 6242, die zu Wauwil gehört.

«Wir haben einen Fehler gemacht, das passiert leider in der Hitze des Gefechts», sagte Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Polizei zur Zeitung. Ein Mitarbeiter der Einsatzleitzentrale habe auf die Postleitzahl geschaut und nicht auf die Karte. Dass in gewissen Teilen von Gemeinden eine andere Postleitzahl gilt, als im restlichen Gemeindegebiet, gibt es an verschiedenen Orten im Kanton Luzern. Trotzdem sei die Fehlerquote grundsätzlich gering.

Kosten von rund 7000 Franken

Dumm nur: Auch bei Fehlalarmen entstehen Kosten. Vor Ort waren 60 bis 70 Eingeteilte, rund 50 waren unterwegs dort hin. «Sobald eine Feuerwehr ausrückt, bekommen die Eingeteilten Sold. Das ist auch richtig so», sagt Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf. In diesem Fall nun geht es laut «Surseer Woche» um einen Betrag von rund 7'000 Franken

(gwa)