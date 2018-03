Wird Neustadt einmal im Monat autofrei?

Ein ganzes Quartier ohne Autos: Das will die SP/Juso-Fraktion in der Neustadt durchsetzen. An jeweils einem Tag pro Monat sollen keine Autos rollen dürfen. Das Postulat schlägt dem Stadtrat vor, dass in einem Pilotprojekt autofreie Zeiten definiert werden. Folgende Strassen schlägt die SP vor: Dornacherstrasse, Murbacherstrasse, Kauffmannweg, Winkelriedstrasse, Waldstätterstrasse und Habsburgerstrasse.

Umfrage Was halten Sie von der Idee? Super. So wird die Neustadt noch attraktiver.

Gar nichts. Ich will immer mit dem Auto in der Neustadt fahren können.

Ein Tag autofrei ist mir zu wenig. Ich fordere, dass die Neustadt jedes Wochenende für den Verkehr abgeriegelt wird.

Versuchsweise an einem Tag pro Monat, etwa an Wochenenden oder nach Ende der Ladenöffnungszeiten, soll die autofreie Zone ausgerufen werden, so der Vorschlag der SP/Juso-Fraktion. Für Zulieferer, Gewerbler und Anwohner sollen Ausnahmen gelten.

Grosses Potenzial für Gastronomie und Gewerbe

Postulant Gianluca Pardini sagt: «Mit einem Pilotprojekt für ein autofreies Hirschmattquartier kann die Strasse wieder vermehrt als Ort der Begegnung wahrgenommen werden.» Und der Grossstadtrat Yannick Gauch sagt: «Gerade in den Sommermonaten würde das Neustadtquartier noch mehr zum Verweilen einladen. Für die Gastronomie und das umliegende Gewerbe bietet ein verkehrsbefreiter Tag ein grosses Potenzial.»

