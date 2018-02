Goldau hilft Bisons in die Freiheit Schweizer Wälder

Der Europäische Bison, auch Wisent genannt, war früher in West-, Zentral-, Südosteuropa und im Kaukasus weit verbreitet. Dann nahmen die Bestände stark ab, weil zunehmend Wald gerodet, die Landschaft verbaut und die Tiere intensiv gejagt wurden. Ende des 19. Jahrhunderts gab es nur gerade noch zwei Wisentpopulationen. Diesen Tieren in der Wildbahn gab die Russische Revolution und der Erste Weltkrieg den Rest – und sie starben aus.

Einzig in den Zoos überlebten 54 Bisons, die den Grundstock für das heutige Zuchtprogramm und die Wiederansiedlungen legten. Seit 1956 werden die Wisente ausgewildert, ihre aktuelle Population beträgt rund 2500 Tiere in freier Wildbahn und etwa 2000 in Zoos. Zur Erhaltung der Bisons trägt auch der Natur- und Tierpark Goldau bei, der im ehemaligen und erweiterten Wolfsgehege seit 2002 Wisente züchtet, wie der «Bote der Urschweiz» berichtete. Seit 2004 wurden fünf Tiere in die Freiheit entlassen. Im April soll eine weitere Kuh nach Frankreich umgesiedelt werden.

Nachwuchs wird frühestens 2019 erwartet

Wisente sollen auch in der Schweiz wieder in Freiheit leben können. So hat etwa die Bürgergemeinde Solothurn 2017 beschlossen, einen Quadratkilometer Landfläche für die Auswilderung einer Wisentherde zur Verfügung zu stellen. Während das Projekt noch immer auf Papier besteht, ist man im Kanton Waadt schon weiter. Dort haben die Behörden grünes Licht gegeben für die Ansiedlung einer Wisentherde im Wald von Suchy.

Bis ein Jungtier aus Goldau in der Schweiz in die Freiheit entlassen werden kann, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Grund: Momentan leben drei Kühe und ein Stier im Park. Nachwuchs ist noch nicht in Sicht. «Zwei dreijährige Kühe kamen erst vor ein paar Monaten aus Deutschland nach Goldau», sagt Revierleiter Markus Mettler. Brünstig seien die Kühe erst im September und Oktober. Klappt die Befruchtung, wird das Kalb neun Monate lang ausgetragen. Die Kälber trinken ein bis eineinhalb Jahre Muttermilch und haben eine starke Bindung an das Muttertier, sodass der nächste Nachwuchs frühestens etwa 2022 ausgewildert werden könnte.