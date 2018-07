ZVB und VBL testen neuen Elektrobus

Vom Montag bis 10. Juli testen die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) und die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) einen neuen Elektrobus. Das Modell «Urbino» des Herstellers Solaris ist bis zum 6. Juli in Zug unterwegs und vom 7. bis 10. Juli in Luzern, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Bereits im Februar testeten die Unternehmen einen Elektrobus des selben Herstellers.

«Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren im Bereich Elektromobilität einen Schritt weiterzukommen und unsere Flotte mit E-Fahrzeugen zu ergänzen», erklärt André Roth, Leiter Technik bei der ZVB. Es sei eine wichtige Gelegenheit, um Erfahrungen in der Elektromobilität zu sammeln. Geprüft würden vor allem die Reichweite und der Energieverbrauch des Modells.

«Die Resultate aus dem Testbetrieb fliessen in unsere Elektromobilitätsstrategie ein. Wir wollen herausfinden, wie zuverlässig der Elektrobus für Kunden und für den Linienbetrieb ist, bevor wir allfällige Investitionen in eine neue Antriebsart tätigen», sagt Christian Zumsteg, Leiter Rollmaterial bei der VBL.

Bereits im Februar testeten die Unternehmen schon einen Elektrobus (Video: sw)



(gwa)