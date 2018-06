Zug blockiert Strecke und muss abgeschleppt werden

Am frühen Samstagnachmittag geht nichts mehr zwischen Luzern und Beinwil am See. Ein Zug blockiert die Gleise und muss abgeschleppt werden. Grund dafür ist eine technische Störung. Wie lange die Strecke unterbrochen bleibt, ist laut SBB-Sprecher Reto Schärli unklar.

Alle S9 zwischen Lenzburg und Beinwil am See fallen aus. Reisende von Luzern nach Lenzburg reisen via Rotkreuz. Zwischen Beinwil am See und Lenzburg verkehren Ersatzbusse.

(nk)