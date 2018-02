Zuger Seefest ist gerettet

Das traditionelle Zuger Seefest kann auch dieses Jahr durchgeführt werden. Als neuer Organisator ist Daniel Schärer, Veranstalter des «Zug Sports Festival» und von «Aegeri on Ice» eingesetzt. Der Stadtrat von Zug unterstützt das Seefest mit einem einmaligen Beitrag von 100’000 Franken, heisst es in einer Mitteilung. Der Beitrag ist mit der Auflage verknüpft, dass

ein Feuerwerk im bisherigen Rahmen stattfinden wird. Am Seefest nehmen jeweils bis 20'000 Personen teil.

Dieses Konzept habe am meisten überzeugt, teilte der Zuger Stadtrat am Dienstag mit. Vier weitere Kandidaturen gingen bei der Stadt ein.

Bisher hatte die Freiwillige Feuerwehr das Fest organisiert; sie konnte den Aufwand jedoch nicht mehr stemmen.

(20 Minuten)