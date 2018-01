«In der Höhle braucht es klare Abmachungen»

Die acht Personen sind noch mindestens 48 Stunden im Hölloch eingeschlossen. Vielleicht müssen sie gar bis zu einer Woche lang ausharren. Was passiert mit einer Gruppe, die auf so engem Raum so lange Zeit zusammen verbringen muss?

Thomas Steiner: Das ist sehr abhängig von der Gruppendynamik. Es kommt auch sehr darauf an, wie kompetent der Führer der Gruppe ist. Er muss die Gruppendynamik lenken können. Und dann ist das auch abhängig von der psychischen Stabilität jedes Einzelnen. Da sie Verbindung zur Aussenwelt haben, können sie auch von ausserhalb gecoacht werden.

Das Biwak sei gut ausgestattet, man könne jassen oder Höhlentouren unternehmen. Reicht das gegen Höhlenkoller?

Am Wichtigsten ist, dass sie Struktur in die Zeit reinbringen. Es braucht klare Abmachungen, wann man isst, wann man schläft, wann Ruhezeit ist und dass der Tag- und Nachtrythmus eingehalten wird.

Nach ein paar Tagen können Platzangst und allgemein Angstzustände auftreten. Was kann man dagegen tun?

Medikamente können helfen. Vermutlich würde man zu dieser Massnahme greifen, sollte die Situation bei jemanden eskalieren.

Kann ein solches Ereignis das Leben der Eingeschlossenen für immer prägen?

Auf jeden Fall wird dieses Ereignis für alle unvergesslich sein. Negativ prägend kann es sich auswirken, wenn jemand eine Panikattacke bekommen sollte. Das könnte zu einer posttraumatischen Belastungsreaktion führen. Und es braucht eine Nachbetreuung durch Fachpersonen. Man kann diese Leute nicht einfach aus der Höhle lassen und dann sagen: Tschüss zusammen, geht nach Hause. Sie brauchen die Möglichkeit, auf professionelle Betreuung zurückzugreifen.

Können unter solchen Extrembedingungen auch Freundschaften unter den Teilnehmern entstehen?

Das kann gut sein. Manchmal hört man, dass später regelmässig eine Art Jahrestag begangen wird.

Wie sollten sich Eingeschlossene verhalten, die jemanden anders aus der Gruppe nicht ausstehen können?

Ich gehe davon aus, dass die Personen, als sie in die Höhle gingen, nicht in einer solchen Situation waren. Und diese Situation, in der sie sind, liesse solche Gefühle eher verschwinden. Man muss zusammenhalten und tut das auch. Anders ist es bei Personen, die über Wochen unter Lebensgefahr irgendwo eingeschlossen sind.





