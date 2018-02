Mit Urknall und Fötzeliräge in die Lozärner Fasnacht

Die Lozärner Fasnacht bei 20 Minuten



SchmuDo, 8. Februar:

Livestream zum Urknall und Fötzeliregen (ab 5 Uhr) / Livestream zum Fritschi-Umzug (ab 14 Uhr) – und natürlich kurze Zeit danach die Videos davon.



Güdismontag, 12. Februar: Livestream Tagwache Wey-Zunft (ab 6 Uhr) und Live­stream Wey-Umzug (ab 14Uhr). Und natürlich auch hier: Videos, damit man sich das rüüdige Treiben immer wieder anschauen kann.



Güdisdienstag, 13. Februar:

Stream Monstercorso (ab 19.30 Uhr), danach das Video davon.

Mit der Fritschi-Tagwache am Donnerstag startete die Lozärner Fasnacht: Eingeläutet wurde sie traditionell mit dem Urknall und dem Fötzeliräge. Tausende Fasnächtler tummeln sich nun in der Stadt und feiern. 20 Minuten zeigte den Start der Fasnacht im Live-Stream und überträgt auch den Fritschi-Umzug am Donnerstagnachmittag live ab 14 Uhr. Und auch die kommenden Tage geht es rüüdig verreckt weiter: 20 Minuten zeigt diverse Livestreams, Videos und Bilder von der Fasnacht (siehe Box).

(gwa)