«SVP-Themen standen nicht im Vordergrund»

Bei den rechten Politikern ist die Enttäuschung nach dem Wahlsonntag gross. Die bürgerliche Wende gelang ihnen in der Stadt Zürich nicht. Im Gemeinderat verlor die SVP sechs Mandate. Die FDP konnte den Stadtratssitz von Andres Türler mit Michael Baumer nur knapp verteidigen.

Die Bürgerlichen begründeten das Resultat rasch mit der No-Billag-Abstimmung: Dieses Thema habe besonders linke Wähler mobilisiert. «Das ist mit ein Faktor gewesen, aber nicht der einzige Grund, warum die Bürgerlichen weniger gut abgeschnitten haben», sagt Politologe Andreas Ladner.

SVP profitiert von Proteststimmen

Die SVP habe es verfehlt, eine treue Anhängerschaft aufzubauen. Die Partei sei besonders dank Proteststimmen stark. «Ihre Themen wie etwa Kriminalität, Gewalt, Sozialausgaben und Zuwanderung standen in diesem Wahlkampf nicht im Vordergrund», so Ladner. Es sei den Bürgerlichen insgesamt nicht gelungen, eine Alternative aufzuzeigen, für die sich eine Wende lohnen würde. Die CVP ihrerseits kämpfe seit längerer Zeit um eine positive Dynamik.



Der Erfolg der Linken hängt laut Ladner mit dem guten Funktionieren der Stadt zusammen. Es gebe nicht einmal einen Druck, die Steuern zu erhöhen. «Die Wähler wollen, dass es so weitergeht wie bisher», so der Experte. Den Rücktritt von Claudia Nielsen habe man relativ schlank bewältigen können. «Möglicherweise hat dies sogar die eigenen Reihen zusätzlich mobilisiert.»

Auf die Resultate bürgerlicher Stadtratskandidaten angesprochen sagt Ladner, dass es schwierig sei, Personen in der Lokalpolitik aufzubauen. «Es braucht viel Zeit, bis diese bekannt sind. Für den Wahlkampf seien solche Personen aber absolut zentral, vor allem für die Herausforderer.»