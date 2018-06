«20 Franken Eintritt für Abschlussfeier ist frech»

Drei Jahre hat sich eine Zürcher Coiffeur-Lernende auf ihre Abschlussfeier gefreut. Doch die Freude wurde ihr mit der Einladung verdorben, denn die Absolventen sowie Begleitpersonen müssen einen Unkostenbeitrag von 20 Franken für die Veranstaltung am 9. Juli in der Stadthalle Bülach zahlen.

Umfrage Sind 20 Franken Eintritt für eine Abschlussfeier gerechtfertigt? Nein, man sollte keinen Eintritt verlangen.

Ja, wie sollte der Veranstalter sonst seine Kosten decken?

Ich weiss nicht.

«Das finde ich eine Frechheit. Wir verdienen sowieso schon wenig.» So betrage der Lohn im dritten Lehrjahr etwa 600 Franken. Hinzu kommen die Reisekosten nach Bülach. In ihrer Klasse müssten einige auf die Feier verzichten: «Wir haben Asylbewerber. Sie müssen sowieso jeden Franken zweimal umdrehen.» Dies mache sie wütend und traurig, so die Lernende: «Wir haben doch alle so hart auf unser Diplom hingearbeitet.»

«Wir könnten die Feier sonst nicht durchführen»

Lieber keinen Eintritt verlangen würde auch André Hann, Leiter Administration Coiffuresuisse Kanton Zürich. Der Verband organisiert seit Jahren die Feier für alle Lehrabgänger im Kanton, bisher war diese gratis. Nun musste der Verband aber das Lokal wechseln: «Die Kosten sind dadurch enorm gestiegen. Ohne den Unkostenbeitrag könnten wir die Feier nicht mehr durchführen.»

Dafür werde den Teilnehmern während zweieinhalb Stunden auch viel geboten, so Hann: «Neben Reden und Diplomübergabe haben wir eine Sängerin und einen DJ engagiert.» Zudem gebe es einen Apéro riche. Normalerweise nehmen an der Feier 700 bis 1000 Personen teil: «Wir vermuten, dass dieses Mal weniger Leute kommen.»

Andere Berufe haben keinen Eintritt

Viele andere Lehrlinge dürfen ihr Diplom ohne Eintritt entgegennehmen, wie eine Umfrage bei mehreren Branchen zeigt. So organisiert die KV Zürich Business School eine Feier im Hallenstadion für rund 4000 Leute. Allerdings gibt es dort nur Reden und ein alkoholfreies Getränk.

Reden, einen Apéro riche, Beiträge von Lernenden und Ehrung der Besten sowie Auftritte von Musikern gibt es bei der Abschlussfeier der Fachleute für Betreuung (FaBe). «Auch wenn diese Veranstaltung für rund 2000 Leute nicht günstig ist», sagt Liliane Ryser, Geschäftsleiterin vom Branchenverband OdA Soziales Zürich, der die Feier organisiert, «diese Ehre haben die Lehrabgängerinnen und -abgänger verdient.»

Apéro und Abendessen

Auf einen Unkostenbeitrag verzichtet auch der Baumeisterverband des Kantons Zürich/Schaffhausen: «Wir wollen alle nochmals zusammenkommen und den Abschluss richtig feiern», so Daniel Martin, Leiter des Kurszentrums in Effretikon ZH. «An unserer Feier dürfen die Lehrlinge drei Begleitpersonen mitnehmen.»

Zudem kommen der Lehrmeister, die Lehrer und die Experten an die Feier: «Das sind dann meistens so 300 Leute.» Denen wird einiges geboten: «Zuerst gibt es einen Apéro – der dauert ungefähr eine Stunde.» Danach folgt die offizielle Feier mit der Diplomvergabe, Auszeichnungen für spezielle Leistungen, Reden, einem Abendessen und sogar einem Showact: «Meistens ist das ein Komiker oder Magier, der noch für zusätzliche Stimmung sorgt», so Martin.

Auch beim Zürcher Floristenverband dürfen die Lernenden an ihrer eigenen Abschlussfeier gratis teilnehmen: «Wir haben aber einen Unkostenbeitrag für die Begleitpersonen», so Präsident Walter Grimmer. Vereinsmitglieder zahlen für einen Apéro mit Häppchen und ein 3-Gang-Abendessen 70 Franken – Nicht-Vereinsmitglieder 85 Franken. «Uns ist es wichtig, dass wir als Verein für die Lernenden die Kosten übernehmen – egal, ob der Betrieb, in dem sie arbeiten, Vereinsmitglied ist oder nicht», so Grimmer.







(som/mon)