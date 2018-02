«Zuschauer sollen Kraft der Autos spüren können»

Es ist definitiv: Das Formel-E-Rennen vom 10. Juni in der Zürcher Innenstadt findet statt. Diese Nachricht überbrachte Renn-Chef Pascal Derron anlässlich eines Mediengesprächs am Dienstag. Derzeit befasse sich das 22-köpfige Organisationskomitee mit der Detailplanung. Ein zentrales Anliegen dabei sei, dass die Stadt und die Anwohner durch das Rennen so wenig wie möglich belastet werden.

Umfrage Freuen Sie sich auf das Formel-E-Rennen in Zürich? Ja!

Nein, überhaupt nicht.

Interessiert mich nicht.

Die Strassen im Raum Stockerstrasse, Alfred-Escher-Strasse und Mythenquai werden deshalb nur zwischen Freitagabend und Montagmorgen voll gesperrt. Die diversen Umbauarbeiten sollen aber bereits Ende Mai beginnen und den Verkehr nicht beeinträchtigen. Nachbarn hätten jederzeit Zugang zu ihrer Wohnung. «Wir haben gute Logistiker an Bord, damit das viele Material an Ort und Stelle bringen können», so Derron.

Zuschauer bezahlen keinen Eintritt

Entgegen einer ersten Ankündigung werden die Tramschienen nicht aufgefüllt, wie Derron sagte. Allerdings müssten Verkehrsinseln entfernt und anschliessend wieder installiert werden – aber so, dass sie zukünftig schnell weggeschafft werden können.

Für die Zuschauer wird das Rennen in bestimmten Bereichen gratis zu sehen sein: Vermutlich im Bereich Enge werde es möglich sein, das Rennen hautnah mitzuverfolgen. «Die Zuschauer sollen spüren, wie viel Kraft in den Autos steckt. Denn zu hören sind Boliden kaum.» Im sogenannten E-Village soll es zudem möglich sein, einen Tag in der Zukunft zu erleben.

Detailbewilligungen fehlen noch

Für die Organisatoren gibt es noch viel zu tun. Die Planung sei aber auf Kurs. Derzeit werde etwa das Sicherheitskonzept aufgegleist und geprüft, wie die Menschenmengen ohne Staus geleitet werden können. Nach der Rahmenbewilligung des Stadtrats im Oktober 2017 stünden nun noch die Detailbewilligungen aus. Sie sind laut den Organisatoren aber «reine Formsache». Man hoffe, dass die Bewilligungen im Frühling als Paket zu erhalten.

Bei der Planung steht ein erfahrener Verband zur Seite. Alejandro Agag, CEO von FIA Formula E, sagt, es sei toll, dass das Rennen nun stattfinden könne. «Das Rennen in Zürich ist von grosser Bedeutung für die Formel E.» Es setze ein Zeichen im Kampf gegen saubere Luft in Städten.

Boliden beschleunigen auf 220 Kilometer pro Stunde

Inzwischen ist auch die Strecke definitiv. Der Rundkurs startet im Hafen Enge am Mythenquai und führt über die Stockerstrasse und Alfred-Escher-Strasse zurück in den Hafen. Dabei beschleunigen die Boliden auf bis zu 220 Kilometer pro Stunde. Die Strecke verfügt über elf Kurven, darunter eine Spitzkehre sowie einige 90-Grad-Kurven.

(tam/sda)