«Autos und Busse standen drei Stunden im Stau»

Gaby Kaiser wohnt schon seit gut 20 Jahren in der Nähe der Schönenwerd-Kreuzung in Dietikon. Aber ein solches Verkehrschaos wie heute Morgen hat sie noch nie erlebt. Kurz vor 7 Uhr wurde sie durch Gehupe aus dem Schlaf gerissen. «Unten standen die Autos auf der Schöneggstrasse.»

Selbst Busse seien kaum mehr vorwärtsgekommen, sagt Kayser: «Die Fahrgäste stiegen aus und gingen zu Fuss weiter.» Erst nach drei Stunden – gegen 10 Uhr – habe sich der Stau etwas aufgelöst: «Auf der Bernstrasse stockte der Verkehr noch bis kurz vor 11 Uhr.»

Massive Auswirkungen auf den Verkehr

Sehr wahrscheinlich wiederholt sich das Ganze in den nächsten Wochen am Morgen und am Abend. Denn der Grund für den Stau sind Bauarbeiten auf der Schönenwerd-Kreuzung. Weil diese leistungsfähiger gemacht wird, ist sie seit heute Morgen für zwei Monate gesperrt.

Die kantonale Baudirektion hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass die Sperrung massive Auswirkungen auf den Verkehrsfluss im Limmattal haben werde. Denn die Kreuzung passieren täglich 35'000 Fahrzeuge. Deshalb wurden die Arbeiten hauptsächlich auf die Sommerferien verlegt, in denen das Verkehrsaufkommen laut Kanton erfahrungsgemäss 10 bis 20 Prozent geringer ist.

«Es gibt kein Durchkommen mehr»

Anwohnerin Kaiser glaubt nicht, dass sich die Situation massiv beruhigen wird: «Hinzu kommt, dass es keine vernünftigen Umfahrungsmöglichkeiten gibt.» Nicht nur der Lärm und die Abgase vor ihrer Haustür bereiten ihr Sorge: «Auch mein Mann weiss nicht, wie er zur Arbeit kommen soll.»

Ihr Partner sei auf das Auto angewiesen: «Aber wenn das so weitergeht, braucht er drei Stunden für einen Weg.» Selbst mit dem Velo komme man auf der Strasse kaum vorwärts: «Am Montagmorgen wichen die genervten Autofahrer auf den Veloweg aus. Es gibt wirklich kein Durchkommen mehr.»





