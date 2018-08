«Normale Bürger kriegen dafür eine hohe Busse»

«Mal kurz mit dem Streifenwagen durchs Fahrverbot fahren, im Halteverbot parkieren und auf Streife im Aldi einkaufen gehen», so schildert ein Leser-Reporter seine Beobachtungen am Montagnachmittag beim Greenpark Letzi an der Hohlstrasse. Anschliessend hätten die Polizisten noch ein Privatgrundstück durchfahren, um vom Areal zu kommen.



«Bei einem Notruf oder einem Ernstfall ist das logischerweise überhaupt kein Problem. Auch sonst finde ich das nicht allzu wild, was die Polizisten hier gemacht haben», so der Leser. Aber: Umgekehrt hätte das eine hohe Busse zur Folge. «Wenn normale Bürger das machen, wird kein Auge zugedrückt. Nicht mal, wenn es sich nur um ein paar wenige Minuten handelt», sagt der Leser.

Dem Polizisten droht eine Busse

Solange es sich nicht um einen Notfall handle, sollen die Regeln daher für alle gleich sein, findet der Leser-Reporter. «Schliesslich haben die Polizisten ja auch eine Vorbildfunktion.»

Bei der Stadtpolizei Zürich will man nun abklären, in welchem Zusammenhang die Fahrt stattgefunden hat. Sollte diese nicht im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes geschehen sein, «so muss der Polizist wie jeder andere Bürger mit einer Busse rechnen», sagt Sprecherin Judith Hödl gegenüber 20 Minuten.

