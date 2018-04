«Ich zahlte den Schiffsfünfliber gern»

Das Wetter ist am Ostermontag perfekt für eine Schifffahrt auf dem Zürichsee. Nicht verwunderlich warten gegen Mittag zahlreiche Passagiere an der Anlegestelle beim Bürkliplatz. Dass der Zürcher Regierungsrat pünktlich zum Start der neuen Saison am Karfreitag den Zuschlag von fünf Franken aufgehoben hat, freut viele.

Stephanie Tschopp (37) aus Stäfa sagt etwa in der Videoumfrage, warum das für sie ein tolles Ostergeschenk ist. Trotzdem will sie auch künftig nicht öfter Schiff fahren: «Wir nützen das Schiff rege und gehen gern auf den See.» Doch nicht alle hatten etwas gegen den Schiffsfünfliber. Remo Egli aus Winterthur zahlte diesen beispielsweise gern: «Das Schiff ist etwas Spezielles. Da kann man auch etwas dafür verlangen.»

Mehr Passagiere

Anders sah man dies bei der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG), als die Regierung den Schiffsfünfliber im Dezember 2016 einführte. Die Bilanz nach einem Jahr fiel im Februar jedenfalls nicht zugunsten des Zuschlags aus: Um rund ein Drittel waren die Passagierzahlen eingebrochen.

Nun ist man zuversichtlich, dass wieder mehr Passagiere auf dem Zürichsee fahren werden, wie ZSG-Sprecherin Wiebke Sander sagt. Der Saisonauftakt sei schon mal gut gelaufen. Konkrete Zahlen hat sie zwar nicht, aber: «Wir hatten mehr Passagiere als am Osterwochenende im Vorjahr.» Vor allem der diesjährige Ostermontag sei gut gelaufen. «Wir haben uns über die vollen Schiffe sehr gefreut, und auch das Feedback der Passagiere war sehr positiv.»

(som)