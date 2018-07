«Der Bub wäre fast in der Badi ertrunken»

Sportanlage Erlen in Dielsdorf am Montag gegen 17 Uhr. Eine Leserin bemerkte eine Riesenhektik. «Als ich mich umschaute, sah ich einen vielleicht sechsjährigen Buben am Beckenrand liegen.» Badegäste seien daneben gestanden und hätten schockiert zugeschaut. Der Notfallknopf sei betätigt worden: «Als der Badmeister endlich kam, versuchte ihn bereits eine Frau wiederzubeleben.»

Der Badmeister sei hin und her gelaufen. «Er wusste nicht, was er tun sollte», sagt ein anderer Leser. «Die Leute waren wütend über die Unfähigkeit des Badmeisters. Einige fingen an zu weinen und schreien.» Weitere Personen hätten geholfen und die Herzmassage und Beatmung weitergeführt: «Bevor die Ambulanz, Polizei und Rega eintrafen, half ein weiterer Badmeister mit einem Defibrillator.» Die Ärzte hätten dem Buben eine Spritze ins Herz verpasst: «Zum Glück war der Puls wieder da.»

Peter Müller, Geschäftsführer der Sportanlage Erlen, bestätigt das Unglück: «Wie es dem Buben heute geht, weiss ich noch nicht. Als die Rega kam, hat er aber geatmet und sein Puls war normal.» Bei Unglücken mit Kindern sei es Standard, dass die Rega komme. Anders als die zwei Badegäste findet er aber, dass der Badmeister alles richtig gemacht hat.

«Der Badmeister weiss, wie Wiederbelebung geht»

Richtig sei zwar, dass er, als der Notfallknopf betätigt wurde, nicht da war: «Er kann nicht überall gleichzeitig sein, eilte dann aber schnell herbei.» Er habe sofort die Herzmassage übernommen. Nach einer Weile hätten diese zwei Samariterinnen weitergeführt: «Selbstverständlich wissen unsere Badmeister aber, wie das geht.» Der Badmeister hätte dann die Rettungskräfte alarmiert und sein Kollege hätte den Defibrillator geholt: «Es ist normal, dass diese die Badmeister nicht immer dabei haben.»

Man hätte zum Zeitpunk des Unglücks die Eltern des Kindes vermisst: «Sie waren nirgends zu sehen.» Leider beobachte er immer wieder, dass Eltern nicht auf ihre Kinder aufpassten, so Müller: «Wir ziehen pro Woche etwa drei Kinder aus dem Wasser. Zum Glück geht das meistens glimpflich aus.»

(som)