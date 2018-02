Weg zur Berufsmatur soll vereinfacht werden

Heute absolvieren mehr Jugendliche eine Berufsmaturität (BM) als noch vor zehn Jahren. Die Anzahl Lehrlinge, die den Zusatzabschluss während der Berufslehre in Angriff nahmen, ist jedoch leicht zurückgegangen. Das geht aus einem Bericht des Zürcher Bildungsdepartements hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) sieht hier Handlungsbedarf: «Für viele Jugendliche mit einer anspruchsvollen Berufslehre scheint die Doppelbelastung heute zu gross zu sein.» Sie will die Berufsmaturität deshalb flexibler machen und den Lehrlingen mehr Zeit für den Abschluss geben. So will Steiner auch die BM-Quote erhöhen.

«BM1 flex»

Konkret geht es darum, den Unterricht von der Lehrdauer abzukoppeln. Die Berufsmaturität müsste demnach nicht mehr vollständig in der Zeit der Lehre absolviert werden. Das Projekt trägt den Namen «BM1 flex». Es soll verhindern, dass Lehrlinge die BM als Vollzeitstudium im Anschluss an die Lehre erlangen und so auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind.

Ein solches Modell gibt es bereits an der Berufsschule Winterthur. Seit 2015 können angehende Laboranten das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis wie bisher in drei Jahren erwerben, verbringen aber weniger Tage für die Berufsmaturität. Im vierten Jahr können sie mit einer Erwerbstätigkeit von bis zu 80 Prozent die BM abschliessen. Wie es bei der Bildungsdirektion heisst, sind weitere Angebote im Aufbau.

Fachstelle für Erwachsene eingerichtet

Neben der Flexibilisierung der Berufsmatura will die Bildungsdirektion auch bei der Erwachsenenbildung ansetzen. Seit Januar 2018 gibt es eine Fachstelle, die Erwachsene berät, die einen Berufsabschluss nachholen möchten. Zudem soll Flüchtlingen mit einer Integrationsvorlehre geholfen werden, in der Arbeitswelt Fuss zu fassen.

Der veröffentlichte Bericht zeigt auch, dass leistungsschwächere Jugendliche den Übertritt in die Berufsbildung besser schaffen als früher. Das liege unter anderem an der Einführung der zweijährigen Lehre mit eidgenössischem Berufsattest. Es zeigt sich aber auch ein Trend, dass Lehrabgänger beim Übertritt in den Arbeitsmarkt vermehrt Praktika absolvieren.

Es gibt mehr unbesetzte Lehrstellen

Die Ergebnisse des Berichts werden vom Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich kritisiert. Zwar sei die Anzahl besetzter Lehrstellen gestiegen, doch entspreche der Anteil nicht dem Bevölkerungswachstums. Zudem sei die Anzahl unbesetzter Lehrstellen stark angestiegen.

(tam)