«Die Mauer zerbrach wie Legosteine»

Ein Lieferwagen und ein Auto sind am Dienstagmittag aus unklaren Gründen in Au-Wädenswil seitlich miteinander kollidiert. Darauf durchbrach der PW laut der Kantonspolizei Zürich die Mauer, die die Seestrasse von den Bahngleisen trennt.

«Die etwa hundert Jahre alte Mauer zerbrach wie Legosteine und der Wagen blieb mit den vorderen Rädern auf ihr stehen», sagt ein Anwohner, der den Unfall beobachtete. «Er hätte jederzeit auf die Gleise kippen können.»

Laut der Kantonspolizei konnte der PW aber rechtzeitig geborgen werden. Die Züge mussten währenddessen langsamer fahren. Am Lieferwagen, am PW und an der Mauer sei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt worden sei niemand.

(som)