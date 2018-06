Opferhilfe wirbt mit brutalen Videos

Auf dem Nachhauseweg wird ein junger Mann von zwei Unbekannten attackiert und übel verprügelt. Darüber reden kann er nach dem Vorfall nicht – auch nicht mit seinen Kollegen, die ihn fragen, warum er nicht so gut drauf sei. Er weicht aus und sagt, er sei umgefallen. Seine Kollegen glauben ihm, das Thema ist für sie erledigt.

Jugendliche, die Opfer von Gewalt geworden sind, können sich auf der Website Jugendliche, die Opfer von Gewalt geworden sind, können sich auf der Website www.zukrass.ch Hilfe holen. Dort sind unter anderem Telefonnummern angegeben, die zu kostenlosen und anonymen Beratungsangeboten führen.

Von der Opferhilfe hat der Jugendliche noch nie gehört. Damit ist er nicht allein. Knapp 80 Prozent der Jugendlichen in der Schweiz wissen laut einer Studie von 2014 nicht, dass sie unkompliziert Hilfe holen können, wenn sie Opfer von Gewalt werden. Der Kanton Zürich hat deshalb die Kampagne #zukrass gestartet, die unter die Haut geht.

Videos sollen Jugendliche ermutigen

«Die Videos sind bewusst deutlich und offen», sagt Sandra Müller, Leiterin der Zürcher Opferhilfestelle. Man wolle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ermutigen, sich bei den Beratungsstellen zu melden. «Die Beratung ist kostenlos und auch anonym möglich. Und das Opfer entscheidet, ob weitere Schritte unternommen werden.» Gerade bei Gewalt in der Familie sei das ein wichtiges Kriterium.

Teil der neuen Kampagne sind auch Sticker, die zum Beispiel auf Toiletten in Clubs und Schulen aufgehängt werden können. «Betroffene können so in Ruhe den Link auf die Website der Kampagne fotografieren», so Müller. Das sei ein wichtiges Mittel, um möglichst viele Jugendliche zu erreichen.

«Einfach anrufen»

Die Anzahl Beratungen hat im Kanton Zürich in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Knapp 10'000 Personen haben 2017 vom Angebot Gebrauch gemacht. Darunter waren aber nur ein Viertel Männer, obwohl sie laut Polizeistatistik etwa gleich häufig Opfer von Gewalt werden. Das habe damit zu tun, dass das Thema sehr schambehaftet sei. Müller: «Opfer geworden zu sein, wird bei den Jungen häufig mit Schwäche in Verbindung gebracht.»

Guido Ginella, Leiter der Opferberatung Zürich, hat täglich mit Betroffenen zu tun. «Vielen Opfern können wir telefonisch helfen. Man muss nicht bei uns vorbeikommen», sagt er. Es gehe darum, dass man den Opfern zuhöre und dann spezifisch versuche, eine Lösung zu finden. «Man kann bei uns einfach einmal anrufen.»

(tam)