«Ehefrau hatte Krebs und einen Hirntumor»

In Oftringen AG hat die Kantonspolizei Aargau am Freitagabend ein totes Ehepaar in einer Wohnung gefunden. Laut ersten Ermittlungen tötete Heinz S. (82) zuerst seine Ehefrau Hanni S. (79) und richtete sich danach selbst.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (143.ch)

Online-Beratung für Jugendliche mit Suizidgedanken: U25-schweiz.ch

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (147.ch)

Kirchen (Seelsorge.net)



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (Nebelmeer.net);

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (Verein-refugium.ch);

Verein Regenbogen Schweiz (Verein-regenbogen.ch).

Wie Nachbarn gegenüber dem «Blick» sagen, hatte die Ehefrau Krebs und einen Hirntumor. Zudem war sie einseitig gelähmt.

Tele M1 hat mit einer Bekannten gesprochen. Sie bestätigt, dass Hanni S. «unheilbar erkrankt war und es nicht mehr lange gedauert hätte». Da das Ehepaar kinderlos war und wenig Kontakt zu den Angehörigen hatte, war es komplett auf sich selbst gestellt. Heinz habe sich bis zum Schluss liebevoll um seine Hanni gekümmert – und hätte wohl den bevorstehenden Tod seiner Frau nicht verkraftet.

Es ist bereits der zweite Fall innerhalb von zwei Wochen: In Affoltern am Albis ZH erschoss ein Rentner (83) seine Frau im Spital. Auch hier hatte die bevorstehende krankheitsbedingte Trennung dazu geführt – «sie sind ihren Weg stets tatkräftig gemeinsam gegangen und wollten auch im Tod vereint sein», hiess es in der Todesanzeige vom Samstag.



(mon)