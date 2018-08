«Einbrecher kletterte wie ein Athlet zum Balkon»

Es war gegen vier Uhr morgens in Neuenhof AG, als H.H* auf den Gartensitzplatz ging. Weil es in der Nacht auf Mittwoch zu regnen begann, wollte sie die Sonnenstoren ihrer Parterre-Wohnung hochkurbeln. Da überraschte sie einen Mann, der blitzschnell über die Balkonbrüstung in den ersten Stock über ihr hochkletterte. «Er war unglaublich geschickt, wie ein Athlet.» Der Einbrecher habe dunkle Hosen mit weissen Streifen getragen, vermutlich der Marke Adidas. Nur dies konnte sie in der Dunkelheit erkennen.

Trotz des Riesenschrecks schrie sie ihm noch zu, sie werde die Polizei rufen, so H: «Doch der Mann war so dreist und begab sich via offene Balkontüre über ihr in die Wohnung, wo die Bewohner schliefen.» Da er überrascht wurde, verliess er diese wahrscheinlich laut H. unverzüglich durch die Wohnungstür und flüchtete. Gestohlen habe er nichts.

H. ist noch immer schockiert: «Man muss die Leute warnen, dass sie auch in Tropennächten die Balkontüren mit den Rollläden schliessen sollten.» Selbst wer in der ersten oder zweiten Etage wohne, sei nicht sicher.

Vorsicht bei offenen Fenstern

Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, bestätigt den Vorfall und auch, dass es durchaus sportliche Einbrecher gibt. «Wenn man also Fenster öffnet, sollten diese nicht so leicht zugänglich sein.» Er betont allerdings, dass diese Art von Einbrüchen gerade in der Nacht relativ selten vorkomme: «Die Täter sind meistens nicht daran interessiert, den Bewohnern zu begegnen und brechen lieber tagsüber ein.»

Doch im Kanton Aargau seien die Einbrüche in den letzten Jahren massiv gesunken, sagt Graser: «In diesem Jahr schlugen Einbrecher im Wohnbereich bisher 444-mal zu.» Noch 2014 seien es im gleichen Zeitraum 730 Einbrüche gewesen.

Bargeld ist bei offenen Türen nicht versichert

Zurückgegangen sind die Einbrüche auch im Kanton Zürich, wie Kapo-Sprecherin Rebecca Tilen bestätigt. Dass aber Einbrecher sich kletternd Zugang zu Wohnungen bis zum dritten Stock verschaffen, komme immer wieder mal vor: «In den letzten Wochen verzeichneten wir eine Handvoll Fälle.» Wer also ganz sicher gehen will, sollte Balkontüren und Fenster besser schliessen, so Tilen.

Nur schon deshalb, weil er dabei versicherungstechnisch besser fährt. «Unsere Kunden sind zwar bei einem Einbruch durch offene Türen oder Fenster in die Wohnung gegen Diebstahl versichert», sagt Stefan Müller von der Versicherung AXA. Einzige Ausnahme sei, dass im Gegensatz zu einem gewaltsamen Einbruch für gestohlenes Bargeld keine Deckung bestehe.

