«Er beschimpfte sie übel und der Fahrer tat nichts»

Markus Senn war am Dienstagnachmittag im 14er-Tram Richtung Milchbuck unterwegs. Kurz vor dem Schaffhauserplatz beobachtete der 63-jährige Arzt, wie ein Fahrgast eine jüngere Frau beschimpfte: «Er nannte sie Drecksfotze.»

Als die Frau sichtlich aufgewühlt beim Schaffhauserplatz ausgestiegen sei, habe ihr der aggressive Mann den Stinkefinger gezeigt. «Danach schälte er eine Mandarine und warf die Schale auf den Boden.»

«Chauffeur tat, als ob er mich nicht hört»

Er habe dem Mann gesagt, dass er damit aufhören solle, sagt Senn, doch dieser habe nicht reagiert. «Danach wandte ich mich an den Fahrer, er solle doch endlich etwas tun», so der 63-Jährige. Doch auch dieser tat so, als ob er nichts höre. Schockiert habe ihn, dass sämtliche anderen Fahrgäste unbeteiligt geblieben seien: «Wo ist in unserer Gesellschaft die Zivilcourage geblieben?»

Senn stieg bei der Haltestelle Milchbuck aus, der aggressive Fahrgast blieb im Tram sitzen. Er habe telefonisch bei den VBZ reklamiert. «Dort hiess es, dass ein Chauffeur in solch einer Situation nichts machen könne, weil er fahren müsse. Als ich mich an ihn wandte, stand das Tram aber an einer Haltestelle. Er hätte doch wenigstens die Meldestelle oder die Polizei kontaktieren können.»

VBZ rät, sich an die Polizei zu wenden

Bei den VBZ habe man keine Informationen zum Vorfall, wie Mediensprecher Andreas Uhl auf Anfrage sagt. «Trotz zahlreicher Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel der Videoüberwachung können solche Eskalationen nicht immer vermieden werden.»

In der Regel würden die Tramchauffeure solche Zwischenfälle aber melden. Oft werde die Angelegenheit dann an die Polizei weitergeleitet. Deshalb rate man den Betroffenen, sich gleich an die Polizei zu wenden. Dort könne man sofort Anzeige erstatten.

«Die Situation unbedingt richtig abschätzen»

Aber soll man in solchen Situationen selbst eingreifen? «Zivilcourage ist gut und recht: aber bitte unbedingt die Situation richtig abschätzen», sagt Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich. Die Hemmschwelle sei bei jeder Person anders und man wisse nie, wen man vor sich habe.

Cortesi rät deshalb: «Beobachten und im Zweifelsfall die 117 wählen. Lieber einmal zu viel als zu wenig.» Und falls sich die Möglichkeit biete, könne man auch mit dem Handy filmen oder dem Verdächtigen folgen.

