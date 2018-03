«Für diese Täter ist das Tierwohl eine Art Religion»

Auf das Butchers Table am Hegibachplatz wurde in der Nacht auf Dienstag ein Farbanschlag verübt. Im Internet bekannte sich die radikale Tierschutzorganisation mit dem Kürzel ALF (Animal Liberation Front) dazu. So protestierten sie dagegen, dass der ehemalige Vegetarier Gregory Knie ein Fleischrestaurant eröffnete. Wenige Tage zuvor teilte ALF mit, dass sie in Winterthur im Wald fünf Jagdhochsitze sabotiert hatte. Wer hinter ALF steckt, ist unklar, die Polizei ermittelt nach den Tätern.

Umfrage Verzichten Sie bei Ihrer Ernährung auf Fleisch? Ja, weil mir der Tierschutz am Herzen liegt.

Ja, weil ich mich als Vegetarier wohler fühle.

Nein, ohne Fleisch geht es gar nicht.

Ich weiss nicht.

Vom Farbanschlag auf Butchers Table war am Mittwochmorgen nur noch wenig zu sehen.

«Leider gibt es solche Anschläge von militanten Tierschützern in letzter Zeit immer wieder», sagt Heinrich Bucher, Direktor von Proviande. Vielleicht hänge dies mit der allgemeinen Entwicklung in der Gesellschaft zusammen: «Gewisse Gruppen werden zunehmend militanter, eine sachliche Diskussion ist nicht möglich.» Dabei bemühe man sich sehr darum, wenn es um das Fleisch geht: «Wir arbeiten mit konstruktiven Tierschützern eng zusammen und setzen uns für eine tiergerechte Haltung ein.» In der Schweiz könne man ohne schlechtes Gewissen Fleisch essen, so Bucher.

Eine Art Religion

Das sieht Swissveg-Sprecherin Danielle Cotten zwar anders: «Der Fleischkonsum sollte reduziert werden. Allerdings wollen wir dies den Menschen auf eine positive Art vermitteln.» Dabei scheue man sich zwar nicht vor Kritik, so etwa am Gesinnungswandel von Gregory Knie: «Wir sind aber gegen Sachbeschädigungen und Gewalt. Das ist nicht zielführend.»

Auch die Ernährungssoziologin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Christine Brombach, lehnt dies ab. Sie plädiert für einen reduzierten Fleischkonsum und einen entspannteren Umgang mit dem Thema. Wer aber aus Tierschutzgründen gewalttätig werde, habe sich zu sehr mit seinen Idealen identifiziert: «Solche Täter lassen kaum eine andere Denkweise zu und sind nicht bereit zu verhandeln.» Das Tierwohl oder ihre vegetarische oder vegane Ernährungsweise sei für sie eine Art Religion: «Sie wollen Sühne leisten. Denken, sie müssen anderen das Gleiche antun, was den Tieren angetan worden ist.»

