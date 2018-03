«Wir halfen mal bei einer Geburt im Bordell»

Herr Haslinger, die Stadtpolizei Zürich half einer Frau, ihr Baby im Auto zur Welt zu bringen. Kommt es oft vor, dass es jemand nicht mehr rechtzeitig ins Spital schafft?

Das ist eher selten. Eine Equipe von Geburtshelfern des Unispitals rückt jeweils aus, wenn jemand glaubt, es nicht mehr rechtzeitig zu schaffen. Letztes Jahr war dies zehnmal der Fall. Davon kamen nur drei Frauen nicht mehr ins Spital – das sind 0,06% Prozent der Geburten im ganzen Stadtgebiet. Meistens werden dann die Babys zu Hause geboren, eine Geburt im Auto gibt es nur alle paar Jahre. Etwas häufiger kommen sie quasi vor dem Spitaleingang auf die Welt. Einmal wurden wir zu einer Geburt im Bordell gerufen.

Christian Haslinger ist Oberarzt an der Klinik für Geburtshilfe des Universitätsspitals Zürich.

Normalerweise dauert es aber Stunden von der ersten Wehe bis zur Geburt. Warum geraten gewisse Frauen trotzdem in Zeitnot?

Überschnelle Geburten kommen bei Mehrgebärenden vermehrt vor, da ihr Geburtskanal schon stärker gedehnt ist. Bei gewissen Frauen sind die Weichteile von Natur aus extrem dehnbar. Andere nehmen Schmerzen verspätet oder weniger wahr und bemerken die Wehen erst, wenn sie schon in den Presswehen sind. Die Schmerzwahrnehmung kann auch wegen einer Krankheit oder Drogenmissbrauch eingeschränkt sein.

Was für Gefahren drohen, wenn ein Baby nicht wie geplant im Spital geboren wird?

Wenn das Neugeborene rasant auf die Welt kommt, ist bei der Frau das Risiko für höhergradige Dammverletzungen grösser. Zudem sind schwere Blutungen möglich, falls es Verletzungen im Bereich der Geburtswege gibt oder sich die Gebärmutter nicht ausreichend zusammenzieht nach der Geburt und die Plazenta nicht folgt. Auch weiss man nicht, wie es dem Kind unter der Geburt ging, und für einen Laien ist es schwierig abzuschätzen, wie der Zustand des Kindes ist. Gerade bei rasanten Geburten muss man aufpassen, dass das Kind nicht auf den Boden fällt. Wichtig ist auch, es möglichst schnell abzutrocknen und zu wärmen. Neugeborene kühlen sehr schnell aus, und dies kann gefährlich werden.

Die Frauen vom Polizeilichen Assistenzdienst fingen am Montag das Baby auf und wickelten es in ihren Pulli ein.

Sie haben sehr gut reagiert. Bei einer Hausgeburt hätte man das Baby noch auf die nackte Brust oder den Bauch der Mutter legen können, dies sorgt für die optimale Wärme und ist gut für die Bindung. Mitten im Stadtverkehr ist dies aber schwer möglich. Gut war auch, dass sie die Nabelschnur nicht abgetrennt haben. Das sollte man lieber Profis überlassen.

Was muss man sonst noch beachten, wenn man jemals in eine solche Situation kommt?

Möglichst schnell Hilfe anfordern. Falls wir angerufen werden, bleibt eine Hebamme oder ein Arzt mit den Helfern vor Ort am Telefon, während wir die weitere Hilfe organisieren.



