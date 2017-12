«Hätte nie gedacht, dass ich VW-Skandal auslöse»

Negativ-Schlagzeilen für eine deutsche Fussballlegende und eine hohe Busse für einen Weltkonzern – das alles nur wegen eines 23-jährigen Schweizers. Carspotter Davide Rose hatte im Sommer 2015 einen seltenen Bugatti Veyron beim Zürcher Bürkliplatz, dem Hotspot für Autofans, entdeckt. Sofort machte er mehrere Fotos von dem 1000 PS starken Supersportwagen und veröffentlichte diese auf seinem Instagram-Account Luxuryspotter, wo er über 51'000 Follower hat.

180'000 Franken Busse

Was er da noch nicht wusste: Im Auto sass Fussballlegende Günter Netzer, der in den 70er-Jahren mit Deutschland Welt- und Europameister wurde, und der Bugatti mit einem Wert von über einer Million Franken war nicht korrekt verzollt. Wie «Bild am Sonntag» am vergangenen Wochenende berichtete, ging aufgrund der veröffentlichten Fotos eine anonyme Strafanzeige gegen Netzer ein, der seinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Es war aber nicht etwa die Schuld des 73-Jährigen, sondern jene von Volkswagen, die den Bugatti für Netzer in die Schweiz chauffierte.

Als Markenbotschafter von VW dürfe Netzer gratis deren Autos fahren, heisst es in dem Zeitungsbericht – und Bugatti gehört zu VW. Der deutsche Autokonzern bekannte sich schuldig und zahlt für das Zollvergehen eine Strafe von rund 180'000 Franken.

«Hatte nie Kontakt zu Behörden»

«Ich hätte nie gedacht, dass ich zweieinhalb Jahre später einen Skandal bei VW auslösen würde und meine Bilder in diversen grossen Medien gezeigt werden», so Rose zu 20 Minuten. Dass er den Luxusflitzer vor die Linse bekam, sei purer Zufall gewesen. «Vermutlich wäre die illegale Einfuhr des Autos ohne mein Bild gar nie bekannt geworden», so der 23-Jährige aus Biel. Er habe aber zu keinem Zeitpunkt Kontakt gehabt mit den Behörden oder der Zollverwaltung.

Schuldgefühle oder Stolz verspürt der Carspotter nicht: «VW hat ja den Fehler gemacht und dies inzwischen auch zugegeben – obwohl ich über die Höhe der Busse schon sehr überrascht bin», so Rose. An seinem Instagram-Account hat der Fall zudem wenig verändert: «Ich habe keine 100 neuen Follower bekommen aufgrund der Berichterstattung.»

