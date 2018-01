Youtuber überraschen Zürcher Marroni-Verkäufer

Schweizweit Fremde überraschen, beschenken und das Ganze mit einer versteckten Kamera aufnehmen – der Youtube-Kanal «Change Moments» von sieben jungen Schweizern sammelt massenhaft Views und positive Reaktionen. Initiant Stefan Pfister: «Wir lieben die versteckte Kamera, und wir lieben es, Leute zu überraschen.»

Umfrage Was halten Sie von der Aktion? Super Idee.

Langweilig.

Interessiert mich nicht.

Es brauche zwar Mut, auf andere Leute zuzugehen - dennoch sei «es so einfach, mit simplen Gesten Leuten den Alltag zu versüssen». Vor kurzem waren Pfister und seine Kollegen an der Zürcher Bahnhofstrasse unterwegs. Mission: Marroniverkäufern und -verkäuferinnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sie statteten dafür Dutzende Passanten mit kleinen Geschenken, herzlichen Worten und Ballonen aus, die sie den Verkäufern übergeben sollten. «Nicht nur, dass so gut wie alle Angesprochenen mitmachten – man sah ihnen die Begeisterung an», so Pfister.

Anfänglich überrascht von der Aktion, verschenkten ihnen die Verkäufer anschliessend Marroni. Die Freude sei auf beiden Seiten sehr gross gewesen. Und nach Drehende habe man ausserdem beobachten können, wie die Marroniverkäufer ihre Ballone an Kinder weitergaben. «Die Beschenkten wurden selbst inspiriert, etwas weiterzugeben und andere wertzuschätzen – das ist das Ziel unserer Aktionen, und wir sind erfreut darüber», sagt Pfister. Aus diesem Grund wolle man auch künftig Leute überraschen: «Wir haben noch ganz viele Ideen.»

(mon)