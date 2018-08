«Stilverbrechen gab es an der Parade schon immer»

Wenn am Samstag wieder die Boxen an der 27. Street Parade dröhnen, tanzen tausende auffällig gekleidete Menschen um das Seebecken. Schon jetzt wartet wohl so manches sexy Polizistinnen- oder Krankenschwestern-Kostüm im Kleiderschrank. «Erlaubt ist fast alles. Jeder soll so kommen, wie er sich wohl fühlt», sagt Stefan Epli, Sprecher der Street Parade. Er empfiehlt bequeme Kleidung und wegen der Scherben geschlossene Schuhe.

Umfrage Gehen Sie mit einem speziellen Outfit an die Parade? Ja, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Nein, ich kleide mich ganz normal.

Spezielle Outfits waren einmal. Heute bin ich zu alt dafür.

Ich gehe nicht an die Street Parade.

Laut Epli sind an der Parade weniger Kostüme als etwa vor zehn Jahren zu sehen: «Viele Leute kleiden ganz normal, so wie sie sonst in einen Club oder an ein Festival gehen.» Diese Entwicklung begrüsst er: «Wir wollen hauptsächlich wegen unserer hochkarätigen Musik und nicht als Fasnacht im Sommer wahrgenommen werden.»

Das Raveroutfit der 90er

Auch Nachtleben-Experte Alex Flach mag gute Musik. Trotzdem findet er, dass die Kostüme nicht mehr wegzudenken sind: «Stilverbrechen gab es an der Street Parade schon immer. Das muss man respektieren.»

Er geht seit 1993 die Street Parade. Als damals die Love Mobiles zum zweiten Mal durch die Stadt zogen, waren die Leute ebenfalls verkleidetet. «Allerdings gab es im Gegensatz zu heute das typische Raver-Outfit», so Flach. Will heissen: Klobige Buffalos an den Füssen, weite Schlaghosen, weisse Handschuhe, eine Trillerpfeife oder einen Nuggi um den den Hals – eine Fliegerbrille und blondierte Igelhaare rundeten das Ganze ab. «Das war in den 90ern völlig in Ordnung – ist aber zum Glück vorbei.»

Vermehrt einheitlich kostümierte Gruppen

Heute sei die Bandbreite der Kostüme viel grösser: «Es gibt vermehrt einheitlich kostümierte Gruppen, die sich ein bestimmtes Thema ausgesucht haben.» Einige Besucher geben sich dabei extrem viel Mühe: «Sie überlegen sich bereits ein Jahr vorher, was sie anziehen sollen. Das ist doch schön.» Denn eines ist sicher: Paradiesvögel und Selbstdarsteller werden an der Street Parade niemals aussterben.

(som)