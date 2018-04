«Ich erschrak, als ich die Schlange im See sah»

Der Elektriker Bruno Escaleira arbeitete am Mittwochmorgen in einem Bootshaus in Männedorf. Als er draussen kurz Pause machte, entdeckte er eine Schlange im Wasser. «Ich erschrak – so ein Tier habe ich noch nie in freier Wildbahn gesehen.»

Umfrage Mögen Sie Schlangen? Ja, das sind faszinierende Tiere.

Ja, aber nicht alle.

Nein, eher weniger.

Nein, auf keinen Fall.

Weiss nicht.

Wahrscheinlich handelt es sich bei der Schlange um eine Würfelnatter. (Bild: Leser-Reporter/João Escaleira) Wahrscheinlich handelt es sich bei der Schlange um eine Würfelnatter. (Bild: Leser-Reporter/João Escaleira)

Schnell seien er und sein Kollege aber zum Schluss gekommen, dass das Tier harmlos ist. «Ich kenne mich mit Schlangen etwas aus und weiss, dass sie in der Schweiz selten giftig sind», sagt der 35-Jährige. Sein Kollege habe sie deshalb kurz in die Hand genommen, um sie zu messen: «Sie ist circa 70 Zentimeter lang.» Danach habe man sie wieder freigelassen: «Sie verschwand kurze Zeit später im See.»

Für Menschen harmlos

Die Kantonspolizei Zürich hat sich das Leser-Reporter-Video angesehen und geht davon aus, dass das Tier für Menschen harmlos ist. «Laut unserem Schlangenexperten handelt es sich wahrscheinlich um eine Würfelnatter», sagt Sprecherin Rebecca Tilen. Eine Würfelnatter sei nur für Frösche eine Gefahr, da sie sich davon ernährt.

Würfelnattern würden immer wieder im Zürichsee gesichtet – vor allem im Raum Richterswil. Im Wasser jagen sie und verirren sich danach auf der Suche nach warmen Plätzen hin und wieder auf Booten.

(som)