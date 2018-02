«Ich habe mehrmals 16 Stunden durchgearbeitet»

Das Business- und Konferenzhotel Radisson Blu am Flughafen Zürich ist für Meetings und Anlässe bekannt. Laut einem Angestellten des Hotels müssen dessen Mitarbeitende aber für das Wohl der Gäste ständig mehr arbeiten als vorgegeben.

«Ich muss regelmässig Überzeit leisten und arbeite teilweise bis zu 16 Stunden am Tag», erzählt der Betroffene A. T.* Nach einer kurzen Nacht gehe es am nächsten Tag im gleichen Stil weiter. Und das, obwohl in seinem Arbeitsvertrag geregelt sei, pro Arbeitstag achteinhalb Stunden leisten zu müssen.

Mehrere Angestellte betroffen

«Dieser Zustand herrscht schon seit etwa zehn Monaten», sagt T. Mindestens acht anderen Mitarbeitenden gehe es ähnlich. Mehrmals hätten sie sich auch schon bei ihrer Vorgesetzten beklagt. «Doch immer hiess es, es sei Arbeitsverweigerung, wenn wir keine Überstunden leisten.» Diese könnten sie zwar kompensieren. Dennoch könne es nicht sein, dass sie fast regelmässig fast doppelt so lange wie vorgegeben arbeiten müssen, so T.

Im Arbeitsrapport, der 20 Minuten vorliegt, bestätigen sich die Aussagen von A. T. In einer Woche arbeitete er sechs Tage am Stück. An vier davon lag die Arbeitszeit zwischen 10,5 und 15,5 Stunden. Die Arbeitseinsätze dauerten teilweise bis 4 Uhr morgens, am nächsten Tag ging es bereits um 11.30 Uhr weiter. Auch eine einstündige Pause wurde nicht immer eingehalten.

Verletzung des Arbeitsgesetzes

Laut Mauro Moretto von der Gewerkschaft Unia verstossen solche Schichten klar gegen die gesetzlichen Bestimmungen. «Besonders wenn zwischen den einzelnen Diensten eine Ruhezeit von elf Stunden unterschritten wird, verstösst der Arbeitgeber gegen das Arbeitsgesetz.» Gemäss diesem kann die Ruhezeit für erwachsene Arbeitnehmer nur einmal in der Woche bis auf acht Stunden herabgesetzt werden, sofern die Dauer von elf Stunden im Durchschnitt von zwei Wochen eingehalten wird.

Auch ob die Regelung betreffend Anzahl Überstunden eingehalten werde, sei fraglich. «Leider kommt es in der Gastrobranche immer wieder zu Verstössen gegen das Arbeitsgesetz oder bei der Abrechnung der Arbeits- und Ferienstunden zur Verletzung des Gesamtarbeitsvertrags des Schweizer Gastgewerbes (LGAV)», erklärt Moretto.

«Überstunden gehören dazu»

Daniel Twerenbold, General Manager des Hotels, kann die Aussagen der Mitarbeitenden nicht nachvollziehen. «Es kann immer wieder Situationen geben, in denen Überstunden anfallen, die nicht geplant sind.» Das gehöre in dieser Branche dazu und sei vertraglich ohne festgelegte Stundenanzahl geregelt.

«Die geleisteten Stunden aller Mitarbeitenden werden bei uns in einer Software erfasst und monatlich von den Abteilungen ausgewertet und kontrolliert.» Wenn Überstunden in Peak-Zeiten anfielen, könnten die Mitarbeitenden diese in schwächer gebuchten Wochen zeitnah wieder abbauen. Grobe Abweichungen seien ihm nicht bekannt.

*Name der Redaktion bekannt

(duf)