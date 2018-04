«Ich war jung, sportlich, klug und hatte gerade meine Lehre erfolgreich abgeschlossen», sagt der 22-jährige Marko Arsic. «Mein Traum war es, Fitnessinstruktor zu werden – jetzt kann ich alles vergessen.» Denn im Oktober 2015 erlitt der junge Mann eine Hirnblutung und ist seitdem halbseitig gelähmt.

Begonnen hat alles im Februar 2014: Dem damals 18-jährigen Elektroinstallateur-Lehrling fiel ein Hammer aus fünf Metern Höhe auf den Kopf. «Im Krankenhaus wurde nichts festgestellt, ich hatte aber später ständig Kopfschmerzen.»

«Ich erinnere mich noch genau an den Tag»

Trotz zahlreicher Untersuchungen erlitt er knapp zwei Jahre nach dem Arbeitsunfall eine Hirnblutung: «Meine Vermutung ist, dass durch den LAP-Stress und das Gewichteheben im Fitnessstudio der Nerv im Kopf gereizt wurde und dann platzte.»

An den Tag erinnert sich Marko noch ganz genau. «Ich war mit einem Kollegen in einer Bar. Plötzlich wurden die Kopfschmerzen immer schlimmer und ich musste raus an die frische Luft», sagt der junge Winterthurer. Da sich sein Zustand verschlimmerte, fuhr ihn sein Kollege ins Krankenhaus.

Der Weg dahin sei schlimm gewesen – wie eine Achterbahnfahrt: «Mir wurde ständig übel, ich musste erbrechen und mir wurde schwarz vor den Augen.»

«Ich kämpfe mich zurück ins Leben»

Er kann keine Emotionen mehr zeigen

Im Krankenhaus angekommen, wurde Marko sogleich ins künstliche Koma versetzt. Das dauerte drei Wochen, danach lag er noch drei Monate im Wachkoma. «Nachdem ich aufgewacht bin, wusste ich nicht, wo ich bin.»

Er war halbseitig gelähmt – konnte weder sprechen noch selber essen, geschweige denn laufen. «Hören fällt mir heute noch schwer.» Zudem könne er keine Emotionen mehr zeigen. «Ich habe meine Mimik verloren – ich kann weder lachen noch weinen», sagt Arsic.

«Ich dachte über Selbstmord nach»

Es folgten zahlreiche Reha-Therapien in der Schweiz und auch im Ausland: «Ich wollte nichts unversucht lassen.» Mit viel Geduld lernte Marko wieder sprechen. Auch selbstständig essen und trinken kann er mittlerweile – es strengt ihn aber an.

Trotz guter Fortschritte hatte der 22-Jährige mit Depressionen zu kämpfen: «Ich dachte über Selbstmord nach.» Zudem hätten einige Kollegen den Kontakt abgebrochen. «Auch das hat mir zu schaffen gemacht», so Arsic.

Sein grösster Traum ist es MMA-Kämpfer zu werden

In dieser Zeit las er viele Bücher – ein Satz habe seine Einstellung geändert: «Das Leben bestraft uns nicht, es erzieht uns – seitdem sehe ich das wie eine Art Gottes Prüfung.» Sein grösster Traum ist es MMA-Kämpfer zu werden: «Da bin ich noch weit davon entfernt – aber ich habe Geduld sowie den Willen.» Dafür gehe er in die Physio und trainiere zusätzlich im Gym.

Unterstützung erhält er von seinen Eltern und zwei jüngeren Brüdern: «Ich habe eine unglaublich tolle Familie.» Und die ist sehr stolz auf Markos Fortschritte. «Er ist das beste Beispiel, dass man nie aufgeben darf», sagt seine Mutter Miroslava Arsic.

(mon)