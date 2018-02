Was wünschen Sie sich für Zürich? «Mehr für Junge»

Am 4. März wird in Zürich der Stadt- und Gemeinderat neu gewählt. Wie eine Video-Umfrage von 20 Minuten zeigt, haben Passanten ganz konkrete Forderungen an die Politiker. Laut Schülerin Kata Laca wären etwa ein bisschen mehr Grünflächen gut: «Es wurde in den letzten Jahren sehr viel gebaut: Das finde ich sehr schade.» Personalberater Oliver Kuhn wünscht sich tiefere Steuern und mehr Genossenschaftswohnungen – «aber nicht im Zentrum, es dürfte durchaus etwas ausserhalb sein.»

Maike Willems ist aufgrund ihres Jobs viel in anderen Städten unterwegs und sagt: «Im Vergleich dazu ist Zürich sehr organisiert. Es ist gut so, wie es ist.» Pfleger Sibin Sofijanovic würde sich mehr Lohn wünschen: «In der Lehre verdient man nicht so viel. Und auch mehr Clubs wären toll.» Die BMS-Schülerinnen Rachel Friis und Salina Fischer finden: «Es sollte mehr innovative Angebote geben für Jüngere.» Beispielsweise auch für Backpacker und junge Touristen und nicht nur für Banker.

Die Kandidaten sind für alle da

Ob die Politiker ihnen diese Wünsche erfüllen können, wird sich zeigen. Sie sind aber für alle da. Dieser Eindruck entsteht zumindest beim Blick auf die Webseiten von den Stadtratskandidaten: «Mehr Zürich für alle», lautet etwa der Wahlslogan von Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). Gleich als «Stapi für alle» bezeichnet sich ihr Herausforderer Filippo Leutenegger von der FDP. Für «gleiche Rechte für alle» steht CVP-Kandidat Markus Hungerbühler. Bei Andreas Hauri (GLP) ist das Motto: «So isch Züri.»

«Weiter Bauen. Am Offenen Zürich für alle», schreibt sich Grüne-Kandidatin Karin Rykart auf die Flagge. Parteikollege und Stadtrat Daniel Leupi verspricht auf seiner Website «Lebensqualität und Freiräume für alle BewohnerInnen Zürichs». Ähnlich sieht das André Odermatt (SP): «Zürich ist eine wohnliche Stadt und sie soll es auch bleiben – für alle Bevölkerungsschichten.» AL-Stadtrat Richard Wolff will sich für eine «offene, tolerante, solidarische, vielfältige Gesellschaft einsetzen» und Raphael Golta (SP) schreibt: «Zürich geht es nur so gut, wie es den Schwächsten unter uns geht.»

Michael Baumer (FDP) wirbt mit: «Zürich gestalten statt verwalten.» SVP-Kandidat Roger Bartholdi wirbt mit «Mehr Schweiz» und Parteikollegin Susanne Brunner schreibt: «Wir brauchen Raum für freie Entscheidungen, keine Bevormundung.»

