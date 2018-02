«So mancher Clip könnte aus den 90ern stammen»

Internationale Politiker wie Bernie Sanders oder Emmanuel Macron haben es vorgemacht: Sie verdanken ihre Popularität zu einem grossen Teil auch den sozialen Medien, unter anderem verbreiteten sie dort auch ihre gut gemachten Wahlvideos. Solche Clips werden auch hierzulande immer wichtiger, sagt David Cappellini, Inhaber der Social-Media-Content-Agentur Monami: «In der Schweiz hat man aber – wie so oft – noch viel zu wenig Mut.»

Deutlich wird das vor den Stadtzürcher Wahlen am 4. März. Cappellini hat einige Wahlvideos, die die Parteien in den sozialen Medien verbreiten, für 20 Minuten unter die Lupen genommen. Sein Fazit: «Die meisten Videos bringen de facto gar nichts, ausser verpuffte Energie.» Das liege am Content, der geschaffen wurde. «So mancher Clip könnte auch aus den 90ern stammen – und das ist fast schon traurig.» Denn das Potenzial wäre laut Cappellini für jede Partei enorm.

Für Cappellini braucht ein erfolgreiches Video in erster Linie eine gute Geschichte, einen Mehrwert, eine Botschaft: «Bei jedem Video sollte man sich fragen: Würde ich das selber liken oder gar teilen? Auch als Nicht-Anhänger?» Letztlich gehe es immer um einen Nerv, den man treffen müsse. Von den Stadtzürcher Parteien hat dies aus seiner Sicht die SP am besten gemacht: «Hier denkt jemand mit.» Aber auch da existiere noch viel Luft nach oben. Hier Cappellinis Fazits zu den einzelnen Parteien:

AL:

Das AL-Wimmelbild, das auch in den Kinos läuft, schaut etwas allzu sehr nach Kunst aus. Und Kunst tut sich auf Social Media eher schwer. Die runtergeleierten, gescripteten Porträtvideos von Richard Wolff etwa interessieren ähnlich wenig – das Problem dieses Genres hat aber jede Partei.

SP:

Bisweilen sehr gutes Storytelling, ordentlicher Schnitt. In der Postproduktion hätte man allenfalls teilweise aber noch etwas optimieren können. Etwas gar heikel ist hingegen das viele Fremdmaterial, das verwendet wird. Die Bildrechte von US-Serien dürften kaum von der Partei lizenziert worden sein.

Grüne:

Ziemlich amateurhafte Inszenierung. Selbst an den Ton wurde nicht wirklich gedacht. Zudem: zu lange, zu lasch. Der eine Animationsclip sei derweil aussen vorgelassen, dieser verfügt zumindest über klare Botschaften und kommt deshalb an. Und, immerhin: Die Videos werden beworben.

Top-5-Kandidaten:

Zumindest die Basis dieser Top-5-Initiative wäre eigentlich ganz passabel. Was nach einer guten Idee geklungen haben mag, entpuppt sich aber nach der Umsetzung als Symbol des Grauens. Viel öder kann man das nicht gestalten, die dazugehörige Liftmusik machts nicht wirklich erträglicher.

SVP:

Weil die SVP keine Stadt-Zürich-Seite hat, gibts nichts Kanalisiertes. Besonders Susanne Brunners Wahlteam scheint aber zünftig Gas zu geben, die Clips sind in den sozialen Medien allgegenwärtig – haben aber das Problem von mangelnden, langweilig inszenierten Inhalten.

FDP und CVP:

Bei der FDP scheint man so rein gar nichts von Social Media zu halten. Weder Leutenegger noch die Partei sind zeitgemäss vertreten, auf manchen Seiten herrscht ein regelrechtes Wirrwarr. Bleibt zu hoffen, dass die FDP auf die Tatsache setzt, dass Schweigen manchmal Gold ist. Ähnlich sieht es bei den CVP aus. Immerhin wird bei der CVP in den sozialen Medien markiert.

GLP:

Hier wirkt alles etwas aufwendiger – Drohnenaufnahmen inklusive. Geld wurde auch ins Boosten der Clips investiert, wie man den Zahlen ansieht. Bloss gilt auch hier: Leider verfügen die Videos über wenig Storytelling – es fehlt sozusagen das inhaltliche Fleisch am Knochen.

