«Pink Panther» sitzen in Zürcher Gefängnis

Ein ungewohntes Bild bot sich am Dienstagmorgen beim Zürcher Kasernenareal: Schwer bewaffnete Polizisten in Vollmontur sicherten das Gelände von Kantonspolizei und Polizeigefängnis ab. In Erwartung eines besonders gefährlichen Häftlings? Kantonsrat Claudio Schmid (SVP) spekulierte auf einem seiner Twitter-Accounts, es handle sich wohl um einen «Terroristen, Schwerverbrecher oder gar die ‹Pink Panther›-Räuber».

Er traf ins Schwarze. Wie der «Tages-Anzeiger» aus sicherer Quelle weiss, sind die in Lugano verhafteten Juwelenräuber der «Pink Panther»-Bande im Zürcher Polizeigefängnis eingetroffen. Die vier Männer waren am Montagmorgen bei einem versuchten Juwelenraub auf frischer Tat erwischt worden. Sie gehören zum Netzwerk aus ehemaligen Soldaten der Balkankriege, die Juweliergeschäfte in aller Welt ausrauben.

Auch in Zürich mehrmals zugeschlagen

Mitglieder der Bande schlugen auch in Zürich mehrmals zu. Drei von ihnen überfielen im Februar 2016 das Juweliergeschäft Harry Hofmann in der Zürcher Innenstadt. Sie flüchteten mit Schmuck, Edelsteinen und Bargeld im Wert von mehr als einer Million Franken. Einer von ihnen konnte einen Monat später am Grenzübergang St. Margrethen verhaftet werden. Er soll auch an den Überfällen auf das Juweliergeschäft Gübelin im Mai 2010 und auf das Uhrengeschäft Türler im April 2013 beteiligt gewesen sein.

Damals verschaffte sich ein «gepflegter Herr» Zutritt, drei weitere Männer kamen hinterher. Sie raubten das Traditionsgeschäft aus und flüchteten dann mit einem wartenden Audi. Stefan Oberlin, Mediensprecher Kapo Zürich, wollte auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren, dass sich die verhafteten «Pink Panther»-Räuber in Zürich befinden: «Wir geben keine Auskunft über Insassen», sagte er.

