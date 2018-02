«Plötzlich konnte ich kaum mehr atmen»

5000 Fans von Star-DJ David Guetta sind am Donnerstagabend nach Zürich ins Hallenstadion gepilgert. «Es war eine fröhliche Stimmung und wir haben alle getanzt», berichtet eine Leser-Reporterin. Doch dann verbreitete sich aus noch ungeklärten Gründen ein Reizstoff: «Plötzlich hatte ich ein Stechen in der Brust und konnte kaum mehr atmen, meine Schwester wurde bewusstlos», so die 32-jährige Sarganserin*. Rund um sie herum seien die Leute geflüchtet.

Das nicht ausverkaufte Konzert von Star-DJ David Guetta hatte erst angefangen, die junge Frau konnte es nicht mehr geniessen. Auch knapp einen Tag nach dem Vorfall hat sie noch Beschwerden. «Ich habe jetzt noch Schmerzen auf der Lunge.» Was genau passiert ist, weiss die Ostschweizerin nicht. «Zuerst dachte ich es ist ein Anschlag.»

Ein weiterer Leser-Reporter hat den Vorfall miterlebt: «Einen Moment lang hatte ich Angst, nicht mehr atmen zu können. Dann fingen alle an wegzurennen, was auch ich tat. Einige stolperten und fielen hin, viele schrien. Es war eine Situation, wie aus einem schlechten Traum.» Einige Augenzeugen berichten von bis zu drei einzelnen Angriffen. Sie hätten sich Schal oder Pullover über das Gesicht gezogen, um sich zu schützen.

Keine Bodysearch-Kontrollen

Das Hallenstadion bestätigt den Vorfall. Es sei ein noch unbekanntes Reizgas eingesetzt worden. Zudem sei es zu mehreren Entreissdiebstählen gekommen. Ob es ein Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen gibt, wisse man noch nicht. «Der Sicherheitsdienst hat sofort die Polizei aufgeboten», so Hallenstadion-CEO Felix Frei. Offen ist auch, wie die Täter den Reizstoff ins Gebäude brachten. «Am Eingang fanden die üblichen Standard-Sichtkontrollen ohne zusätzlichen Bodysearch statt», so Frei. Das Konzert wurde nicht unterbrochen.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass am Donnerstagabend eine Patrouille wegen mehrerer Entreissdiebstähle zum Hallenstadion ausgerückt sei. Fünf Personen seien von den Beamten zur Überprüfung mitgenommen worden. Zu dem Reizstoff-Einsatz konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.

*Name der Redaktion bekannt.

