Hier rottet Abfall in einer Siedlung vor sich hin

Wären die Anwohner nicht, die Abfall zusammensammeln, läge an der Schwandenackerstrasse in Zürich Seebach noch viel mehr Abfall am Waldrand. Ursprung dieses Übels ist eine offene Mulde. Seit gut zwei Jahren steht sie auf dem Nachbargrundstück und wird von den Bewohnern der Liegenschaft fleissig mit Küchenabfällen befüllt.

Das ist gefundenes Fressen für die wilden Tiere, unter anderem Ratten und Füchse. Auch der Wind hat seinen Anteil, dass die Wiese nebenan mit Säckli und Essensresten übersät ist. Die Anwohnerin Gudrun B.* kämpft seit Monaten gegen den illegal deponierten Abfall. «Im Sommer hat es viele Fliegen und der Gestank ist unerträglich», sagt die Rentnerin.

Schweine könnten sich infizieren

Die Bauernfamilie, der die mit Abfall übersäte Wiese gehört, stört sich ebenfalls an der Unordnung. «Küchenabfälle könnten mit der Schweinepest kontaminiert sein», sagt Bäuerin Irma Götsch. Die Schweine auf dem Hof könnten sich damit infizieren. Zudem schade es dem Vieh, wenn es auf der Wiese weidet und dabei Plastik isst.

Die 80-jährige Seniorin versucht seit geraumer Zeit, etwas gegen den «fürchterlichen Zustand» zu tun. Sie meldete sich im November bei der Hausverwaltung Livit. Da zwei Mulden auf dem Grundstück stehen, kam es laut Livit zu einem Missverständnis, sodass die Unordnung weiterhin bestehen blieb.

Eine Busse kann bis zu 50'000 Franken kosten

Daraufhin wandte sich die Rentnerin an die Stadtverwaltung. Auch das Gesundheitsdepartement reagierte zuerst nicht. Als die Stadtpolizei Zürich auf den Verstoss aufmerksam wurde, ging es dann aber zügig vorwärts. «Wir haben der Verwaltung eine Frist gesetzt. Bis nächste Woche muss die Mulde entfernt sein», sagt Stapo-Sprecher Marco Bisa. Andernfalls drohe eine Verzeigung und eventuell eine happige Busse von bis zu 50'000 Franken.

Bei Livit heisst es auf Anfrage, dass der Abholdienst bereits mit der Leerung beauftragt sei. Das Grundstück werde gesäubert und die Mulde an einem anderen Ort platziert sowie ordnungsgemäss mit einem Deckel verschlossen. Auch die Mieter seien darüber informiert, dass die Mulde nicht da ist, um Küchenabfälle zu entsorgen.

«Deckel wurde irrtümlich entfernt»

Die Mulde sei für den Hauswart gedacht, der darin Rasenschnitt und Grünabfälle deponiere. Der Deckel sei irrtümlich entfernt worden, was die Mieter dazu ermutigt habe, auch Küchenabfälle darin zu entsorgen. Die offene Mulde, die für Unmut sorgte, wurde in der Zwischenzeit abgeholt.

*Name der Redaktion bekannt