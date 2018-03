Ex-Miss-Kandidatin muss mit Baby ins Hotel ziehen

Auf dem Labitzke-Areal an der Hohlstrasse in Zürich-Altstetten entsteht eine Überbauung mit 277 modernen Mietwohnungen – die günstigste 3.5-Zimmer-Wohnung kostet 2215 Franken Miete. Wegen Verzögerungen beim Bau wohnen einige Mieter nun aber im Hotel und können voraussichtlich erst gegen Ende April zügeln.

Auch die 31-jährige Ex-Miss-Schweiz-Kandidatin und DJ, Stefanie Frei, konnte noch nicht in ihre neue Bleibe einziehen und wohnt nun mit ihrem Partner, dem Zürcher Künstler Dario De Siena, und dem gemeinsamen Baby im Vier-Sterne-Hotel. «Als wir am Abend vor meinem Zügeltag die letzte Schachtel zugeklebt hatten, klingelte das Telefon. Es war die Verwaltung, die mir mitteilte, dass wir nicht rechtzeitig einziehen können», erzählt Frei. Das habe sie ziemlich überrascht.

«Wir haben Panoramafenster»

Die Verwaltung habe sich Mühe gegeben, möglichst schnell eine Alternative zu organisieren. So zügelte die Familie Frei am vereinbarten Termin ins Hotel Placid in Zürich-Altstten statt in die neue Wohnung. Den erzwungenen Hotelaufenthalt sieht die Familie aber gelassen: «Wir haben Panoramafenster – eine so gute Aussicht hatte ich noch nie», sagt Frei. Man sehe sowohl den Sonnenauf- als auch den Sonnenuntergang.

Im Hotelzimmer hat sich das Paar wohnlich eingerichtet. Sie haben ein Bild aufgehängt und die Kaffeemaschine installiert. Morgens und abends geniessen sie das hoteleigene Essen. «Es wird für uns zwei Mal täglich gekocht und das Zimmer täglich gerenigt – und das alles umsonst. Die Verwaltung übernimmt sämtliche Umtriebskosten», so Frei. Auch die Miete wird erst beim Einzug in die Wohnung fällig.

In einem Monat ist Zügeltag

Enttäuscht ist die ehemalige Miss-Schweiz-Kandidatin einzig davon, dass sie bisher nicht genau weiss, warum sie nicht einziehen konnte. Man habe ihr lediglich gesagt, dass die Stadt die Bewilligung für den Bezug nicht erteilt habe. Laut Reto Aregger, Sprecher des Bauunternehmens Implenia, wurde die Fassade nicht rechtzeitig fertig: «Damit eine hohe Qualität sichergestellt werden kann, ist höchste Präzision bei der Montage gefordert.» Diese Arbeiten hätten mehr Zeit als ursprünglich geplant eingenommen.

Der neue Einzugstermin ist in rund einem Monat. «Ich hoffe, wir können zügeln, bevor uns der Hotelkoller plagt», so Frei.

(tam)