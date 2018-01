«Wir sassen am Tisch und haben geheult»

In Bassersdorf ZH sass eine Familie vor dem geschmückten Weihnachtsbaum. Traditionsgemäss befestigte der 8-jährige Sohn nacheinander Wunderkerzen am noch frischen Baum. Es ging alles gut, bis die Familie das achte Kerzli anzündete. Innert Sekunden brannte die kleine Tanne im Wohnzimmer. Der kleine Feuerlöscher, der daneben stand, war nutzlos. Es wurde heiss, die ersten Gläser begannen zu zerspringen.

Umfrage Ist Ihr Hausrat versichert? Klar, ich prüfe immer wieder, ob die versicherte Summe noch aktuell ist.

Ja, ich zahle jedes Jahr Prämien dafür.

Nein, ich kann mir diese Versicherung nicht leisten.

Um Versicherungen kümmert sich jemand anders.

Worauf muss ich achten, damit ich bei einem Brand richtig versichert bin?



Für das Gebäude ist eine Versicherung bei der kantonalen Gebäudeversicherung obligatorisch. Der Hausbesitzer ist dafür zuständig. Nicht gedeckt sind Schäden an Möbeln und Gegenständen. Dafür braucht es eine Hausratsversicherung, die den Wert des Mobiliars unter anderem für den Brandfall versichert. Wichtig ist, dass der Wert sporadisch überprüft wird, damit bei einem Ereignis das gesamte Mobiliar und nicht nur ein Teil davon gedeckt ist. Brennender Christbaum am Samstag

Bisher gab es im Kanton Zürich während den Festtagen zwei Christbaumbrände. Zuletzt ist am Samstag, den 6. Januar 2018, in Dietikon in einer Wohnung ein Sachschaden von rund 50'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei rät dringend davon ab, die Kerzen der mittlerweile stark ausgetrockneten Christbäume und Adventskränze nochmals anzuzünden.

Eine halbe Minute später flüchtete die vierköpfige Familie aus der Wohnung. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem war der Rauch bereits in alle Räume eingedrungen und hatte alle Habseligkeiten verunreinigt. «Nach dem Brand sassen wir am Tisch und haben geheult, der Sohn hatte Schuldgefühle», sagt die Mutter zu 20 Minuten. Sie habe sich Sorgen gemacht, wie es weitergehe.

Vieles wird weggeworfen

Seither ist gut eine Woche vergangen. Die Wohnung ist aber bereits geräumt. In einer Ecke wischen vier Arbeiter der Spezialfirma Novosan AG die letzten Erinnerungen zusammen.

Die Möbelstücke haben sie bereits in einer Mulde entsorgt. «Es ist nicht wirtschaftlich, billige Möbel zu reinigen», sagt Vorarbeiter Arben Maliqi. Nur wenige, wertvolle Habseligkeiten würden geputzt.

Doch wer zahlt für die ganzen Folgen des Brandes? «Ein Bekannter sagte mir, dass die Versicherung wohl nichts zahlen werde, weil wir grobfahrlässig gehandelt hätten», sagt die Mutter. Diese Behauptung hätte ihr grosse Sorgen bereitet. Sie sei erleichtert gewesen, als die Zurich Versicherung, bei der die Familie eine Hausratsversicherung abgeschlossen hatte, mitteilte, dass der Schaden gedeckt sei.

«Es war nicht grobfahrlässig»

Zu einer Kürzung der Leistung wegen Grobfahrlässigkeit kommt es ebenfalls nicht. «So etwas kann passieren. Der Baum war noch nicht ausgetrocknet und die Wunderkerzen wurden einzeln angezündet», sagt Zurich-Schadeninspektor André Siegrist. In einem solchen Fall sei der gesunde Menschenverstand walten zu lassen.

Siegrist, der selbst Feuerwehrmann ist, weiss, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können: «Die Familie hatte Glück im Unglück. Gerade wenn sich viel Rauch entwickelt, kann man sich leicht in der eigenen Wohnung verirren und findet nicht mehr raus.» Bei diesem Brand trug aber nur der Vater leichte Verletzungen davon.

In rund drei Monaten kann die Familie zurück

Die Familie kann also vorerst aufatmen. Über einen Arbeitskollegen hat der Vater temporär eine Wohnung im Zürcher Unterland gefunden. Die Miete wird ebenfalls von der Versicherung übernommen. «Es ist ein Glück, dass wir so schnell etwas in der Nähe gefunden haben», sagte der Vater. So könne die Familie nun einen Neuanfang machen.

Bereits in zwei bis drei Monaten sollte die vom Brand beschädigte Wohnung wieder bezugsbereit sein.