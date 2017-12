«ZH 911 000» für 20'100 Franken versteigert

Während einer Woche konnten nicht nur Fans des Kult-Porsches 911 beim Strassenverkehrsamt Zürich für das Kontrollschild «ZH 911 000» bieten. Das ging, weil das Strassenverkehrsamt seit 1995 solche Kontrollschilder mit tiefen und ungewöhnlichen Nummern versteigert. Seit 2006 finden die Auktionen wöchentlich statt.

Umfrage Würden Sie für ein Kontrollschild bieten? Ja, denn es ist etwas spezielles.

Nein, das Nummernschild ist mir egal.

Dafür habe ich zu wenig Geld.

Am Anfang seien die Bieter relativ zurückhaltend gewesen, denn am zweiten Tag lag das Gebot bei gerade einmal 3800 Franken. Trotzdem kamen die Bieter noch in Fahrt. Steph1 ergatterte sich letztlich das Nummernschild «ZH 911 000» für 20'100 Franken.

2,5 Millionen jährlich

«Wir sind zufrieden mit dem Preis», so Severin Toberer, Sprecher des Strassenverkehrsamts, zu Radio Energy. Tiefe Nummern würden natürlich höhere Ergebnisse erzielen. Trotzdem: «Für eine sechsstellige Nummer sind 20'100 Franken ein sehr gutes Resultat.»

Pro Jahr versteigert der Kanton rund 1400 Nummernschilder, die jährlich 2,5 Millionen Franken für die Staatskasse generieren. Das teuerste Kontrollschild in der Auktionsgeschichte im Kanton Zürich war jenes mit der Nummer «ZH 1000». Für dieses wurden 131'000 Franken bezahlt.

(20 Minuten)