Stadtrat hält «Züri autofrei» für ungültig

«Wir wollen eine Stadt für Menschen statt für Autos», sagte Nicola Siegrist, Co-Präsident der Stadtzürcher Juso, Anfang August. Damit war die Initiative «Züri autofrei» gemeint, die von der Juso im Sommer mit 3700 Unterschriften eingereicht wurde. Die Initiative fordert die Befreiung des Stadtgebiets vom motorisierten Individualverkehr. Ende Oktober vermeldete dann der Zürcher Stadtrat, dass die Initiative mit 3158 gültigen Stimmen zustande gekommen sei.

Doch die Befürworter der Initiative haben sich wohl zu früh gefreut: «Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Volksinitiative der Juso, «Züri autofrei», für ungültig zu erklären», heisst es in einer Mitteilung des Stadtrats vom Freitagmittag. Die Initiative verstosse gegen übergeordnetes Recht. «Die Kantone – und im Kanton Zürich in beschränktem Mass auch die Städte Zürich und Winterthur – sind lediglich befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote zu erlassen, nicht aber flächendeckend auf ihrem gesamten Hoheitsgebiet», heisst es weiter. Das Bundesgericht habe sich in einem ähnlich gelagerten Fall entsprechend klar geäussert.

Juso über Stadtrat: «Feiges und undemokratisches Gremium»

Bei den Initianten kommt diese Meldung gar nicht gut an: «Die Argumentation dafür ist mehr als fadenscheinig», heisst es in einer Mitteilung der Juso. Der Entscheid soll verschleiern, dass dem Stadtrat Mut und Visionen fehlen – insbesondere in der Verkehrspolitik. Man habe die Initiative im Voraus durch eine unabhängige Rechtsanwältin prüfen lassen. «Dieses Gutachten hält klar fest, dass die Initiative Züri autofrei den Gültigkeitsanforderungen einer Volksinitiative entspricht», heisst es weiter.

Co-Präsident Nicola Siegrist bezeichnet es als feige, sich hinter übergeordnetem Recht zu verstecken, statt in der Verkehrspolitik endlich etwas zu wagen. Und die Juso-Stadtratskandidatin Nina Hüsser sagt: «Es wurden wieder einmal Ausreden gesucht, um nicht handeln zu müssen. Ein so feiges und undemokratisches Gremium ist nicht das, was Zürich braucht. Spätestens jetzt ist klar: Frischer Wind im Stadtrat ist dringend nötig.»

