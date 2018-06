Hauseinfahrt nach Formel E noch immer gesperrt

Strassen waren abgesperrt, Betonelemente blockierten den Weg zu den Hauseinfahrten. So sah es am Wochenende im Kreis 2 entlang der Rennstrecke der Formel E aus. «Uns wurde versprochen, dass am Montagmorgen alles wieder frei ist», sagt ein Anwohner. Bei ihm an der Stockerstrasse 8 zeigt sich am Dienstagmittag aber ein anderes Bild: Die Zufahrt zum Hof mit Gästeparkplätzen und den Abfallcontainern ist immer noch gesperrt.

Umfrage Haben Sie das Formel-E-Rennen in Zürich mitverfolgt? Ja, ich war live dabei.

Ja, aber vor dem TV.

Nein, Autorennen interessieren mich gar nicht.

Ich hätte gerne, aber hatte leider keine Zeit.

«Das ist ärgerlich, da wir Anwohner schon während des Rennens kaum zu unseren Häusern kamen», sagt er. Hinzu komme, dass die Abfallcontainer am Montag nicht wie vorgesehen geleert werden konnten: «Die Güselmänner hatten ja keine Zufahrt.» Es stinke bereits jetzt. «Ich habe die Formel-E-Organisatoren mehrmals über die Sperrung informiert.» Doch passiert sei nichts.

Versäumnis wird nachgeholt

«Wir haben tatsächlich vergessen, die Betonelemente vor diesem Haus zu entfernen», bestätigt Formel-E-Sprecher Stephan Oehen: «Wir entschuldigen uns für dieses Versäumnis und werden dies am Dienstagabend nachholen.» Gerne hätte man dies schon tagsüber erledigt, doch es fehlen laut Oehen die Werkzeuge dafür. Die Sperrung Stockerstrasse 8 sei ein Einzelfall. «Sonst wurden die Hauseinfahrten sowie Strassen fristgerecht am Montagmorgen wieder freigegeben.» Bis sämtliche Spuren von der Formel E verschwunden sind, dauert es aber noch etwas: «Die Aufräumarbeiten sind voraussichtlich Ende Juni beendet.»

Nicht so lange gedulden müssen sich die Anwohner an der Stockerstrasse 8, bis der Abfall weg ist. «Wir werden ihn nachträglich am Mittwoch abholen», sagt Leta Filli, Sprecherin von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich. In einem solchen speziellen Fall suche ERZ jeweils eine Lösung, wenn die Kunden sich melden.



Formel-E-CEO Alejandro Agag spricht über den E-Prix in Zürich.



Das denken die Zuschauer über die Formel E.

(som)