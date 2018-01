Schweizer (17) begeistert Aviatik-Fans in aller Welt

Der Schweizer Colin Voide ist gerade mal 17 Jahre alt und führt mit vier Freunden laut eigenen Angaben einen der erfolgreichsten Instagram-Accounts, die sich mit Aviatik befassen. Rund 137'000 Personen folgen seinem Account Youraviation.

Vor rund sieben Jahren entbrannte Voides Leidenschaft für die Fliegerei in seinem alten Wohnort im Kanton Waadt: «Ich konnte von dort aus die Landeanflüge auf den Genfer Airport über die Alpen beobachten.» 2014 folgte der erste Besuch auf der Zuschauerterrasse des Zürcher Flughafens. «Die Flieger haben mich extrem fasziniert. Im Jahr 2016 habe ich mir dann eine Kamera gekauft und begann am Flughafen zu fotografieren», sagt Voide, der mittlerweile in Zug wohnt.

Erfolg dank Reisen in ferne Länder

Doch nach einer gewissen Zeit reichte es ihm nicht mehr, nur für sich selbst zu fotografieren. «Ich wollte meine Bilder den Leuten zeigen, die eine ähnliche Passion haben wie ich.» Deshalb begannen der 17-Jährige und Freunde, die Bilder auf Instagram zu posten.

«In den ersten Monaten hatte der Account noch nicht viele Follower. Trotzdem bekamen wir immer wieder gutes Feedback», sagt Voide. Nachdem er bei zwei Emirates-Flügen nach New York und Dubai mitgeflogen war und diese porträtiert hatte, ging der Account durch die Decke: «Diese Reisen brachten uns weit über 10'000 Follower.» Von da an sei der Account zu einem Selbstläufer geworden.

«Ich würde gern öfter gratis fliegen»

Spannend sei, dass der grösste Teil der Follower aus Asien komme. «Das sind oftmals Leute, die noch nie einen Flughafen waren oder ein Flugzeug aus der Nähe gesehen haben», sagt Voide. Viele erhielten mit dem Account eine andere Perspektive auf die Aviatik. Besonders beliebt seien Flugzeug-Bilder, die in den Morgen- und Abendstunden gemacht wurden.

Trotz den vielen Followern: Geld verdienen will der 17-Jährige mit dem Account nicht. «Ich fände es dennoch schön, wenn ich noch öfter gratis fliegen könnte und als Gegenleistung für die Airlines eine Rezension schreibe. Solche Trip-Reports sind ein Teil des Konzepts von Youraviation.» Sein Traum sei es, einmal mit einer MD-11 zu fliegen. «Das wird aber schwierig, da nur noch ganz wenige dieser Modelle im Einsatz sind.»

40 Bewilligungen für 7 Minuten Film

Vor rund einem halben Jahr begann Voide neben dem Fotografieren und dem Verfassen von Trip-Reporten mit einem Filmprojekt über den Flughafen Zürich, das er zu Weihnachten auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat. «Ich habe schon einige Aviatik-Videos gesehen und war jedes Mal sprachlos. Deshalb kam ich zum Schluss, dass ich dasselbe machen will.»

Einfach war es aber nicht: «Für den siebenminütigen Film musste ich rund 40 Bewilligungen einholen – für diese eindrücklichen Aufnahmen hat es sich aber gelohnt.» Weitere Videos sollen schon bald folgen. «Mein Traum ist es, mit den Videos bekannt zu werden, um dereinst mit ‹National Geographic› zusammenarbeiten zu können.»

(tür)